偷拍兒少案95件僅移送3件 蔣萬安：警局2週內訂處理SOP

台北市議員簡舒培質疑兒少偷拍案件，警方處理缺乏一致的標準。（記者田裕華攝）

台北市議員簡舒培指出，文山區之前傳出兩次有陌生民眾對幼兒拍照，家長發現上前理論，甚至報警處理，警方卻說公眾場合無法可管；反觀去年在松山區有案件依妨礙秘密罪移送法辦。並指自2024年起至今，偷拍或直播兒少共有95件報案，卻只有3件成立移送法辦，認為警方缺乏處理SOP。台北市長蔣萬安表示，偷拍樣態太多，請警察局在兩週內研擬出一套SOP，將妨礙秘密罪嫌、跟騷法等都納入考量，讓警方到場處理有所依循。

台北市議會今天進行市政總質詢，簡舒培問蔣萬安在兒童遊戲場邊是不是看到很多人對孩子拍照？蔣萬安表示，看到比較多家長幫自己的孩子拍照；簡舒培反問，「確定是幫自己的孩子拍嗎？」蔣萬安皺眉、搖頭，簡舒培接著說，有沒有可能有人拿著照相機、大砲對著不是自己的孩子拍？

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簡舒培接著說，今年2月在辛亥公園有人對小女生拍照，被家長質疑，拍照者不願拿出拍攝的東西，雖然報警警方到場，但拍照者已經離開；不久又在景華公園發生一例，有家長架腳架在溜滑梯前拍兒童，被其他家長質疑，警方到場後卻說「無法可管，無法請拍照者把手機拿出來看是什麼內容」、「在公開場合拍的，只要不放在網路都沒問題」。但2025年在松山發生的案子，則以妨礙秘密移送法辦，用個資法偵辦，警方積極介入處理。

簡舒培進一步指出，偷拍或直播兒少案件自2024年起至今年5月，報案件數共95件，只有去年移送3件，雖不清楚個別案件發生的狀況，但發生的場所包括公車、公廁、公園的、住宅外、停車場、餐廳，如果有SOP，為什麼會只有3件移送。因為無法知道偷拍者的狀況，萬一這些影像被放到暗網或社群網站做AI變臉，會發生令人擔憂的兒少權益問題。

警察局長林炎田表示，個案的部分會檢討處理；台北市長蔣萬安表示，不允許這樣的行為，沒有經過允許是不可以擅自拍。目前樣態太多，請警察局兩週內研擬SOP，只要有妨礙秘密罪嫌、跟騷法等一併納入考量，讓警察到場依SOP執法，有法可循。

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