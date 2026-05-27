中國學術界大地震！多名頂尖學者被踢爆論文造假 官媒揭體制沉痾

中國知名社群平台博主「耿同學」，接連踢爆多所頂尖大學爆發學者論文造假醜聞，引發社會與學術界強烈震盪。（取自微博）

近期中國多所頂尖大學爆發學者論文造假醜聞，引發社會與學術界強烈震盪。而整起事件的開端，源自於中國知名社群平台博主「耿同學」的連環檢舉，不僅讓多名生化醫學領域的重量級學者中箭落馬，更驚動官媒新華社發文，嚴厲抨擊論文數據荒誕粗糙的亂象，直指背後深藏的學術體制弊病。

綜合中國和香港媒體報導，「耿同學」本名耿洪偉，原為北京航空航天大學生物醫學工程學院博士生，2025年退學後轉型為全職打假博主，目前坐擁逾180萬粉絲。他的打假模式被形容為「技術降維打擊」，透過數據分析、統計學模型與自動化檢測工具，讓造假無所遁形。

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在短短一個多月內，「耿同學」已五度出手，矛頭直指學術圈頂尖青年學者與《自然》（Nature）等頂級期刊。被檢舉的5人均為知名大學生化醫學領域的大老，擁有「長江學者」、「傑青」、「院長」等耀眼頭銜，並曾獲龐大國家經費支持。

「耿同學」的檢舉名單包括：4月9日檢舉同濟大學生科院院長王平團隊，校方已確認其失察失管，並予以免職降級；4月25日質疑南開大學生科院院長論文資料異常，校方已聲明啟動查證；5月4日實名檢舉中山大學國家傑青康鐵邦。最新檢舉對象則是上海大學轉化醫學院院長蘇佳燦，該校隨即成立調查組，強調對學術不端「零容忍」，外界評估蘇佳燦恐凶多吉少。

這波打假行動引發新華社關注，26日發布專題報導，引述受訪者質疑此次曝光的數據編造手段極為粗糙，連不懂科研的人都覺得荒誕。真正令人不解的是，這些輕易便能察覺的疑點，為何校方毫無所覺，非得等到圈外人士舉發才曝光？

新華社指出，許多頂著高階頭銜的學者，隨著行政職務躍升，將心力轉向管理，實際投入科研的時間銳減。為維持光環或求取晉升，往往將團隊成員的成果據為己有，研究假手於人。此外，大學院校的論文審查機制嚴重弱化，科研處多半只發揮「備查」功能，並未進行實質查證。加上論文數量龐大、專業繁雜，全面審查確有實務上的困難。

另一方面，在「發論文就是硬道理」的氛圍下，重量級期刊的發表數量成為申請職位、待遇及大學學科排名的關鍵指標。當產出成為硬性任務，品質把關卻僅靠軟性約束，部分學者不惜抄襲拼湊、造假應付，校方也往往睜一隻眼閉一隻眼。

中國網友熱烈關注後續懲處，直言「若只是輕輕放下，說明集體造假騙取國家經費還能繼續玩；若不輕輕放下，那就真得人頭滾滾了。」

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