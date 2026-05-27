俄羅斯揚言猛烈空襲基輔 基輔居民淡定以對 外國使節無懼留守

俄羅斯揚言將對烏克蘭首都基輔發動一波猛烈打擊，但當地居民與外國大使館不屑一顧，在繼續日常生活中展現出堅定自信。（法新社）

經過多年戰爭，烏克蘭首都基輔的居民與外國大使館，對莫斯科揚言發動一波猛烈打擊的威脅不屑一顧，視其為老調重彈，並在繼續日常生活中展現出堅定自信。

路透26日報導，俄國25日揚言將對基輔的目標發動「系統性打擊」，並敦促外國人與外交官離開。但儘管基輔2天前才剛遭受開戰以來最猛烈的轟炸之一，接受路透訪問的當地居民，仍表達堅定的決心。

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43歲的退役軍人科爾日（Oleksandr Korzh）認為，這些威脅是企圖在民眾之間散播恐慌的操弄手法，「我會留在烏克蘭，我會留在基輔。」

被俄國敦促離開的部分外交使團，也未展現有撤離的計畫。歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）斥責俄方的威脅是「虛偽的傑作」。荷蘭、德國與挪威等國，皆因莫斯科對基輔的攻擊與對使節的威脅，召見俄國外交官。

俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在社群平台X上，拿歐盟使節決定留在基輔一事開玩笑。他寫道：「嗯，顯然他們有多餘的外交官，並且需要裁減人員。」聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則對俄國的威脅表達深切擔憂。

烏克蘭當局表示，24日的猛烈飛彈與無人機攻擊，在基輔造成3人死亡、90多人受傷，並有約300處地點受損。5月14日的另一場空襲，則在基輔造成24名平民喪生。

21歲的咖啡師帕拉莫諾娃（Viktoriia Paramonova）表示：「老實說，我們的人民對此感到厭倦，我也對這場戰爭感到厭倦。」她工作的咖啡館在24日的空襲中受損。

俄羅斯聲稱，24日的攻擊與宣布的新打擊行動，是為了報復烏克蘭22日對俄佔烏東盧甘斯克（Luhansk）地區一棟學生宿舍的無人機攻擊。烏克蘭軍方則稱，攻擊目標是一支俄國無人機部隊。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日致電美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），就即將到來的打擊發出警告。

基輔「國家戰略研究所」（National Institute for Strategic Studies）研究員別列斯柯夫（Mykola Bielieskov）懷疑，俄羅斯能否大幅增加其空襲的節奏與規模，「因此，要發動5月13至14日或5月23至24日那種規模的聯合攻擊，他們需要累積飛彈，因為俄羅斯沒有多餘的產能、人力與資金，來製造出遠高於2024至2025年所達到的飛彈生產率的數量。」

別列斯柯夫表示，俄羅斯的威脅只是「虛張聲勢」，旨在轉移外界對其挫敗的注意力。在戰場上，俄軍近幾個月的推進速度已減緩，而烏克蘭對俄羅斯能源基礎設施的攻擊，已迫使其削減產量。

基輔居民則表示，他們很疲憊，但知道在下次空襲時該怎麼做。38歲的科澤琴科（Kateryna Kozechenko）告訴路透：「我們認真看待它們（俄羅斯的威脅），因為他們就是不斷轟炸我們。他們整個冬天都在轟炸我們，現在依然在轟炸我們。」「這沒什麼，一切如常——我們準備好了。我們總是會去防空洞避難。」

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