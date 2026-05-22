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    首頁 > 國際

    英國警方證實 正調查前王子安德魯所涉性不當行為指控

    2026/05/22 17:44 編譯張沛元／綜合報導
    英國警方表示，願就前王子安德魯所涉性不當行為指控展開調查。（美聯社）

    英國警方表示，願就前王子安德魯所涉性不當行為指控展開調查。（美聯社）

    正在調查英國前王子安德魯擔任公職期間涉嫌瀆職的英國警方22日表示，他們也對調查外傳安德魯涉及性的不當行為抱持開放態度，並已與1名潛在受害者的律師取得聯繫。

    安德魯是已故英女王伊莉莎白二世的次子，多年來醜聞不斷，曾被爆接受美國已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）提供的未成年人性服務，去年10月被親哥哥、英王查爾斯三世撤掉王室頭銜，不能再被稱為王子，如今名為安德魯．蒙巴頓－溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）。

    今年2月中旬，英國警方根據稍早接獲的舉報，以及美國公布的艾普斯坦檔案，逮捕涉嫌在2001年到2011年擔任英國貿易特別代表期間涉嫌瀆職、對金融家出身的艾普斯坦洩漏機密資訊的安德魯。安德魯被捕後被訊問數小時，但他否認有任何不當行為。安德魯目前尚未被控任何罪名。

    安德魯被捕前就有報導指出，1名女子在2010年「基於性目的」被艾普斯坦派到安德魯居住英國溫莎鎮。為避免被外界誤解警方只關心安德魯涉嫌瀆職指控，負責調查的泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）說，他們除了在調查安德魯被指控的不當行為的多個層面，也在評估1名女子在2010年基於性目的被帶到溫莎某處的報導。

    警方說，「我們已與該女子的法律代表取得聯繫，以確認她是否想向警方報案；警方會認真接受報案，並以審慎、敏感與尊重的方式處理其隱私與匿名權。」警方再次呼籲任何掌握相關資訊者出面。

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