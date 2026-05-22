川普長子週末婚禮 總統老爸自嘲去不去都會「被罵死」

川普的長子小唐納（右）和未婚妻安德森（Bettina Anderson，左）將於週末舉行婚禮。（路透檔案照）

美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）週末將在巴哈馬，迎娶社交名媛安德森（Bettina Anderson）。不過，川普可能不會出席。川普表示，因美伊戰爭僵局未解，現在「時機不佳」，他「盡量」出席。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士透露，這場婚禮邀請的賓客並不多，僅近親家人和摯友會出席，人數不到50人，有一人預期不會出席，就是新郎的父親、總統川普。川普21日在白宮被問到是否出席小唐納的婚禮，表示「他希望我去，但是那將是一場小型的私人活動，我會盡量去參加」。

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川普繼續說道，「對我來說，現在時機不佳，有伊朗的事，和其他的事情」，並暗示若他出席，媒體可能會有的負面報導。他說：「如果我出席，會被罵死，如果不去，也被罵死，這件事我怎麼做贏不了」。川普也不忘祝福兒子和未婚妻婚姻美滿。

這是現年48歲的小唐納再婚。他前一段婚姻維持了12年，2018年離婚。消息人士向CNN說，早已預期川普無法出席；準新人也不希望將婚禮細節向媒體透露，以維持活動的隱私、避免失焦，而且如此也有助於減少安全顧慮，以免因總統到場而準備的大陣仗維安，對出席賓客造成不便。此外，川普已排好的公開行程也未顯示他將出席。

川普（右）和長子小唐納（左）。（歐新社檔案照）

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