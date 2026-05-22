美駐日大使葛拉斯：美日持續合作維持台海現狀

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）。（美聯社檔案照）

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）21日在自民黨內發表的演講中表示，印太地區若要持續繁榮，就必須維持穩定。因此，美國反對任何試圖在此地區製造紛爭的行為，並將堅定與日本站在一起，持續維持台灣海峽現狀、推動朝鮮半島無核化，並履行守護包括尖閣諸島在內日本領土完整的承諾。他並強調，敵對國家最害怕的，正是日美之間的團結。

由自民黨近350名國會議員組成的新議員聯盟「國力研究會」21日舉行成立大會，這個新議員聯盟是在黨內大老麻生太郎的號召下成立，主要目的是支持高市早苗政權，並團結自2月眾院大選後大幅增加的黨內議員。首場會議邀請葛拉斯以「川普總統與高市首相打造的日美黃金時代願景」為題發表約20分鐘演講。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，葛拉斯在演講中提到目前的美日關係極為緊密，他並透露，美國總統川普在美中領袖會談後，第一位通話的外國領袖就是高市早苗首相，而且告知了會談的詳情。他強調這正顯示出日美同盟之間的信賴關係。

對於中國與俄羅斯將高市政權的強化防衛政策稱為「新型軍國主義」，葛拉斯批評這種說法「這與事實完全脫節，是毫無根據的抹黑」，並指中俄正試圖透過各種策略削弱日美同盟，但是這種拙劣策略，注定失敗。他並指出，敵對國家最害怕的，正是日美之間的團結。

對於日本增加防衛費和擁有反擊能力的動向，葛拉斯表示歡迎，認為這將有助於提升日美的能力。他還表示，在安全保障環境日益複雜之下，要嚇阻侵略，必須具備適應能力、互補性與最先進的系統。他並強調「已經沒有時間了」必須持續投資嚇阻力，這不是一次性的工作。

葛拉斯與川普關係深厚，他是川普的鐵桿支持者與核心金主之一，兩人互動緊密。葛拉斯相當挺日，也是知名的對中強硬派，曾多次利用社群平台X發文大戰中國戰狼外交官，高市今年3月訪美時，葛拉斯也從旁提供許多協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法