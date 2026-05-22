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    南韓擴大抵制星巴克！公務員團體宣布加入：停用星巴克禮券

    2026/05/22 14:53 即時新聞／綜合報導
    南韓抵制星巴克風波持續擴大，除了政府決定活動場合不使用星巴克產品外，公務人員團體也加入抵制的行列，宣布不再使用星巴客禮物券。（路透）

    南韓抵制星巴克風波持續擴大，除了政府決定活動場合不使用星巴克產品外，公務人員團體也加入抵制的行列，宣布不再使用星巴客禮物券。（路透）

    南韓星巴克（Starbucks）本月推出「坦克日」（Tank Day）促銷活動，被質疑影射1980年5月18日造成大量死傷的「光州民主起義」，引發南韓社會不滿；現抵制風波持續擴大，除了南韓政府決定活動場合不使用星巴克產品外，公務人員團體也加入抵制的行列，宣布不再使用星巴客禮物券。

    據《韓聯社》報導，南韓全國公務員勞動組合團體（全公勞）發布題為「請求參與抵制涉及貶損5·18民主化運動等仇恨行銷爭議的星巴克」的公文，向所有分會提議停止使用星巴克。

    全公勞表示：「許多地方會購買星巴克禮物券、隨行杯等產品，作為送給工會會員的禮物。」呼籲旗下各單位：「嚴肅看待此事，提議抵制星巴克，請大家積極參與。」公務員勞動組合總聯盟也決定，暫時不使用星巴克禮物券。

    南韓行政安全部長尹昊重也在21日證實，政府活動場合將全面停用星巴克產品，南韓政府機構此前經常在各類問卷調查、政府活動中，發放電子咖啡兌換券，但今後將不再提供「輕視民主主義歷史價值並將其視作商業題材」企業的商品。

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