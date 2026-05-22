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    深夜秀主持人曾「開酸」節目停擺 川普：隨便找個人都比他強

    2026/05/22 16:03 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普今（22）日對《寇伯特深夜秀》的落幕表達歡迎，並嘲諷該節目主持人寇伯特。圖為寇伯特。（路透）

    美國總統川普今（22）日對《寇伯特深夜秀》的落幕表達歡迎，並嘲諷該節目主持人寇伯特。圖為寇伯特。（路透）

    美國總統川普今（22）日對《寇伯特深夜秀》（The Late Show with Stephen Colbert）的落幕表達歡迎，並嘲諷該節目主持人寇伯特（Stephen Colbert），稱街上隨便找個人也比寇伯特強。

    根據《法新社》報導，該節目在寇伯特揶揄哥倫比亞廣播公司（CBS）與川普達成1600萬美元（約台幣5億元）的和解協議後被砍掉，該和解涉及川普指控CBS「惡意」剪輯他與民主黨總統競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）的採訪。

    CBS堅稱，取消該節目純粹是出於財務考量，與其母公司派拉蒙（Paramount）為了贏得政府批准與天舞影業（Skydance Media）84億美元（約台幣2646億元）合併案所進行的遊說活動無關。

    川普長期以來都對寇伯特和其他主流電視網的深夜脫口秀主持人，抱持強烈批評態度，指責他們對他進行人身攻擊，並帶有所謂的自由派偏見。

    川普22日在「真實社群」上發文稱「寇伯特終於在CBS完蛋了。真不可思議，他居然堅持了這麼久！」

    川普還說「沒才華，沒收視率，沒生活，他就像個死人。隨便從街上找個人都比他強。謝天謝地，他終於走了！」

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