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    首頁 > 國際

    波蘭感謝川普增派5千名士兵 讚兩國關係牢固

    2026/05/22 14:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普宣布將向波蘭增派5000名士兵後，波蘭總統納夫羅茨基感謝川普。圖為川普2025年9月3日在白宮會晤 納夫羅茨基。（路透）

    美國總統川普宣布將向波蘭增派5000名士兵後，波蘭總統納夫羅茨基感謝川普。圖為川普2025年9月3日在白宮會晤 納夫羅茨基。（路透）

    美國總統川普21日宣布，美國將向波蘭增派5000名士兵，並稱此舉是出於與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的友好關係。對此納夫羅茨基在網上感謝美國與波蘭之間的友誼與川普的決定。

    根據《路透》報導，納夫羅茨基在X上表示，良好的聯盟建立在合作、相互尊重和對共同安全的承諾之上。他感謝川普對波蘭的友誼以及川普所做出的決定，波蘭已清楚看到美國這些決定的實際意義。

    波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）在接受採訪時指出，美國向波蘭增派士兵的決定，證實波蘭與美國的關係非常牢固，波蘭是美國的模範盟友。

    值得注意的是，在川普宣布向波蘭增派士兵前，有報導稱五角大廈取消了向波蘭部署軍隊的計畫。對此波蘭向民眾保證，事實並非如此。

    美國副總統范斯19日也告訴記者，美國在波蘭部署士兵的計畫只是延後而非取消，並強調歐洲必須「自立自強」。

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