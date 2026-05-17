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    首頁 > 國際

    民主剛果爆伊波拉疫情釀80死 WHO宣布「國際公衛緊急事件」

    2026/05/17 11:24 即時新聞／綜合報導
    非洲剛果民主共和國東部爆發新一波伊波拉疫情，至少已造成80人染病死亡，鄰國烏干達也出現感染者。對此WHO宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。（路透）

    非洲剛果民主共和國東部爆發新一波伊波拉疫情，至少已造成80人染病死亡，鄰國烏干達也出現感染者。對此WHO宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。（路透）

    非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部爆發新一波伊波拉疫情，至少已造成80人染病死亡，鄰國烏干達也出現感染者。對此世界衛生組織（WHO）16日宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

    根據《路透》報導，這波伊波拉疫情是由本迪布焦型（Bundibugyo）病毒所引起，但尚未達到「大流行緊急事件」標準。WHO在聲明中指出，截至16日為止，民主剛果伊圖里省（Ituri）的布尼亞（Bunia）、盧瓦巴拉（Rwampara）和蒙瓦盧（Mongwalu）等至少3個區域已通報80起疑似死亡病例、8起實驗室確診病例，以及246起疑似病例。

    民主剛果衛生部15日報告指出，伊圖里省爆發的新一波伊波拉疫情已造成至少80人病歿。WHO表示，由於初期樣本的高陽性率以及不斷增加的疑似病例數量，疫情實際規模可能比目前檢測出來的還要大很多。

    WHO提到，烏干達首都康培拉（Kampala）在15日和16日也通報2起看似不相關的實驗室確診病例，其中1人死亡，兩名患者皆從民主剛果返國。此外，民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）也通報1起實驗室確診病例，患者曾前往伊圖里省。

    WHO表示，民主剛果和烏干達的疫情已對其他國家構成公共衛生風險，部分國際傳播病例已有記錄在案，建議各國啟動國家災害和緊急管理機制，並在主要國內道路上進行跨境篩檢和篩檢。

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