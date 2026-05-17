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    馬爾地夫水下洞穴5死再傳悲劇 軍方潛水員參與搜救時身亡

    2026/05/17 11:27 即時新聞／綜合報導
    5名義大利人在馬爾地夫水下洞穴探險時死亡，後續又傳出1名軍方潛水員在參與搜救時身亡。（美聯社）

    5名義大利人在馬爾地夫水下洞穴探險時死亡，後續又傳出1名軍方潛水員在參與搜救時身亡。（美聯社）

    觀光勝地馬爾地夫14日有5名義大利潛水員在瓦武環礁水下洞穴探險時死亡，目前僅打撈到1具遺體，沒想到後續又傳出憾事，有1名軍方潛水員在參與搜救時身亡。

    據《美聯社》報導，馬爾地夫國防軍潛水員馬胡迪（Mohamed Mahudhee），在試圖營救5人時出現減壓症，送往醫院後宣告不治，當局已喊停搜索行動，等3名芬蘭洞穴潛水專家抵達後再討論後續打撈規劃。

    馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）15日前往事發現場視察時，馬胡迪曾參與了救援計畫匯報，孰料後續發生意外，馬爾地夫16日晚間將以軍禮為馬胡迪舉行葬禮，穆伊祖預計會出席悼念。

    據了解，義大利5名死者為熱那亞大學海洋生物學副教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）及其女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、海洋生物學家瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）、研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、潛水教練貝內德蒂（Gianluca Benedetti）。

    搜救人員14日在水下洞穴入口附近發現貝內德蒂的遺體，其餘4人推斷受困在洞穴內喪命。熱那亞大學表示，蒙特法爾科內、奧德尼諾在馬爾地夫進行科學考察任務，但潛水活動並非研究計畫的一部分而是私人行為。

    馬爾地夫休閒潛水深度限制為30公尺，但義大利5人卻下潛至50公尺深的洞穴，負責這趟潛水之旅的義大利旅行社委任律師史黛拉（Orietta Stella）強調，業者事前並不知道蒙特法爾科內等人會下潛超過30公尺，若旅社事先得知絕對不會允許5人這樣做。

    史黛拉說，雖然這些人都是經驗豐富的潛水員，但當天一行人所穿戴似乎是休閒潛水裝備，而不是適合洞穴深潛的專業裝備。另外，下潛超過40公尺屬於高技術潛水，需要專門的培訓和設備。

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