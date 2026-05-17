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    全斬首！哈瑪斯2023突襲僅存高層 「卡桑幽靈」遭以色列擊斃

    2026/05/17 10:52 編譯陳成良／綜合報導
    以色列軍方證實哈瑪斯加薩軍事指揮官哈達德（Ezzedin al-Haddad）已於15日晚間的空襲中喪命，這也標誌著參與策劃2023年「10月7日突襲」的哈瑪斯高層已遭以軍全數擊斃。（圖取自以色列國防軍）

    以色列軍方證實哈瑪斯加薩軍事指揮官哈達德（Ezzedin al-Haddad）已於15日晚間的空襲中喪命，這也標誌著參與策劃2023年「10月7日突襲」的哈瑪斯高層已遭以軍全數擊斃。（圖取自以色列國防軍）

    儘管目前以色列與哈馬斯處於停火狀態，以色列仍持續追殺參與2023年「10月7日突襲」殘存的哈馬斯高層。以色列軍方證實，哈瑪斯（Hamas）在加薩的軍事指揮官哈達德（Ezzedin al-Haddad）已於15日晚間的空襲中喪命。這標誌著參與策劃該場大規模突襲的哈瑪斯核心決策圈，已遭以軍全數擊斃。

    哈達德因行事極度低調曾多次逃過暗殺，在組織內部被稱為「卡桑幽靈」（Ghost of al-Qassam）。根據《華爾街日報》報導，哈達德在突襲前夕曾與指揮官舉行秘密會議，並發布包含大規模綁架以色列士兵的作戰指令。

    哈達德是哈瑪斯的資深老將。在以色列接連擊斃辛瓦（Yahya Sinwar）兄弟後，哈達德於2025年春季接掌加薩軍事指揮權，成為該組織7個月內的第三任軍事首長。哈瑪斯官方已證實其死訊。解放巴勒斯坦民主陣線（DFLP）則指控，哈達德與其妻女在襲擊中身亡，並稱此舉違反了由美國總統川普斡旋達成的停火協議。

    停火期照樣狙殺 以色列定性「先發制人」

    空襲發生於加薩市的里馬爾（Al-Rimal）社區，目擊者在當地時間晚間8時左右聽見巨大爆炸聲。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，軍方此舉是在執行針對威脅採取先發制人行動的政策。

    以方指出，哈達德在接掌軍權後正積極招募新兵，試圖重建哈瑪斯受創的軍事力量。目前哈瑪斯仍控制約40%不受以軍管轄的加薩領土，並拒絕解除武裝。

    報導提到，川普和平委員會加薩高級代表姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）日前表示，哈瑪斯未能解除武裝，已阻礙和平協議進展。他指出哈瑪斯在其控制區內持續鞏固對民眾的掌控，甚至向加薩居民徵稅，並阻止承包商搭建臨時庇護所。哈瑪斯對相關指控予以否認。

    巴勒斯坦衛生當局並未具體說明空襲造成的戰鬥人員傷亡比例。以色列軍方則重申，將持續對接近控制線或構成威脅的人員發動定期打擊。相關軍事與政治對峙目前仍在持續。

    巴勒斯坦民眾16日在加薩市參加哈達德的葬禮。哈達德與其家屬於15日的以色列夜間空襲中喪命。。（法新社）

    巴勒斯坦民眾16日在加薩市參加哈達德的葬禮。哈達德與其家屬於15日的以色列夜間空襲中喪命。。（法新社）

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