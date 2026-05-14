伸縮自如失效？川普僅靠「1動作」 秒讓習近平身高秘密曝光

伸縮自如失效？川普僅靠「1動作」 秒讓習近平身高秘密曝光2026/05/14 15:55 即時新聞／綜合報導
美國總統川普今（14）日上午與中國國家主席習近平握手合照，被媒體拍到疑似刻意張開雙腳、略為駝背，不讓自己的身高超過習近平。（路透）
川習會今（14）日正式登場，美國總統川普、中國國家主席習近平一同在北京人民大會堂會面並舉行閉門會談。相較於會談內容，2人身高更受到各國網友關注，眾人除議論習近平在1個月內「暴風式抽高」，還注意到川普在拍照時，擺出一個耐人尋味、疑似配合習近平實際身高的奇特站姿。
現年72歲的習近平從未公開過真實身高，外界大多從他歷年與國內外政要的同框照，大致推測他身高約176至180公分左右。然而，習近平多次被外媒與網友抓包，只要會見比自己身高還高的外賓，疑似會偷偷穿上增高鞋，營照出自己與對方齊高的模樣，尤其是會見身高有190公分的川普，身高變化尤為明顯。
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習近平忽高忽低且伸縮自如的身高，常讓各國網友發文吐槽。另有不少眼尖網友注意到，川普今日上午與習近平合照前，刻意將雙腳張開、把自己的視角與對方齊平，甚至還故意微微駝背，讓2人在鏡頭前看起來身高相近，不過當川普站直身體後，習近平瞬間變矮不少，調侃習近平超在意的「小秘密」早被川普看穿。
據了解，川普2017年訪問中國，習近平與他一起合照時，明顯比川普還要矮半個頭；2025年11月南韓釜山的川習會，2人同框身高竟變得差不多高。今年4月，習近平接見自述身高178公分的國民黨主席鄭麗文，2人身高非常接近；5月川普久違訪中與習近平碰面時，習近平「抽高」到跟對方相近的身高。
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中美元首????会晤，中共为了营造习近平高过川普、中国高过美国以及矮化美国的政治形象需要，习近平居然以穿高跟鞋的方式作弊。但众所周知，实际上川普比习近平高得多。— 杜文 WenDu （@duwen2023） May 14, 2026
习近平：约 1.80 米，不同资料有差异。
川普：官方体检资料写 75英寸，即约 1.90 米。 由此产生三点思考：… pic.twitter.com/LWKasBfqeN
習近平又長高了— Master | 最強打野（穢土轉生） （@CryptoMaster_70） May 14, 2026
4月跟鄭麗文 178 公分一樣高
5月跟川普 190 公分一樣高
上了年紀還能一個月長10-12公分￼
誰說男人的花期短？ pic.twitter.com/Q0FWfEyBHj
시진핑: 약 180cm— HchannelX （@XFamily369） May 14, 2026
트럼프: 약 190cm~191cm
여러 영상을 봐도 둘의 키가 거의 차이 없어 보이네요. ???? https://t.co/4VywnuX7tG pic.twitter.com/e6uKNu29TD
鄭麗文眼睛位置比習近平高，— 風暴士兵 ????????Taiwan only （@dabowagaga） May 14, 2026
習近平真實身高啊應該年輕的時候有179，老了176左右 https://t.co/RAEX3dn1k8
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190公分高川普正式與習近平握手前，身高明顯比對方還高。（路透）
外界推測川普擺出奇特的拍照站姿勢，是為了配合習近平非常在意的身高秘密。（美聯社）
川普即便站直雙腳、微微駝背，仍明顯比習近平還高。（美聯社）
2人今日下午參觀北京天壇，特別在現場並肩而立合影留念，此時2人之間的身高差，比上午還要更加明顯。（美聯社）