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    習近平身高伸縮自如？ 今年同框川普、鄭麗文「一樣高」掀熱議

    2026/05/14 13:47 即時新聞／綜合報導
    中國國家主席習近平（左）與美國總統川（右），今日上午2人同框照身高看起來皆有190公分，畫面引發各國網友熱烈討論。（美聯社）

    中國國家主席習近平（左）與美國總統川（右），今日上午2人同框照身高看起來皆有190公分，畫面引發各國網友熱烈討論。（美聯社）

    美國總統川普（Donald Trump）訪問中國，今（14）日上午正式展開「川習會」，與中國國家主席習近平針對分歧重大議題進行討論。目前各國網友除了關注會議內容，還注意到習近平疑似「再次長高」，站在190公分的川普身邊，不僅高度接近，甚至疑似高出一點點，伸縮自如的「謎之身高」再度引發熱議。

    綜合外媒報導，川普昨（13）日晚間搭乘「空軍一號」抵達北京，今早在北京人民大會堂與習近平會面，根據直播影像與外媒照片，2人先是在鏡頭前握手寒暄，接著才陸續向雙方代表團致意，之後2人一起漫步走在近百名孩童圍繞的紅毯上。相關畫面流傳到各國社群平台，也讓「習近平身高」成為最新的熱門網路話題。

    據悉，現年72歲的習近平身高是一個「不能說的祕密」，外人只能透過他與別人的合照大致推斷。去年在南韓釜山舉行的「川習會」，習近平跟川普的同框照片，2人看似差不多高；曾在2018年自述有「178公分」國民黨主席鄭麗文，今年4月10日訪中會見習近平時，被眼尖網友揪出，2人同框時身高看起十分一致。

    時隔1個月後，習近平與川普再度會面，結果原本跟鄭麗文身高接近的習近平，這次不僅再次恢復成跟川普差不多的高度，甚至從部分鏡頭，可以看出身高隱隱有超過對方一點的模樣。讓各國網友不禁吐槽，習近平的身高果然具有「伸縮自如」的超人類技能，還翻出2017年的川習會，習近平明顯比川普矮了半個頭的歷史照。

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    今年4月，習近平會見自述身高有「178公分」的國民黨主席鄭麗文，2人身高看起十分一致。（歐新社）

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    2017年11月，習近平明顯比川普矮了半個頭。（歐新社資料照）

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