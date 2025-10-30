習近平長高了？站190公分川普旁竟「一樣高」 秘密被發現

有網友從合照中發現，兩人今日在金海國際機場舉行短暫會面時，約178公分高的習近平站在190公分的川普身邊居然顯得差不多高，引發討論。（歐新社）

「川習會」今（30）日正式在南韓釜山舉行。除了會議內容外，川普、習近平一舉一動也成為網友關注的焦點。有網友從合照中發現，兩人今日在金海國際機場舉行短暫會面時，約178公分高的習近平站在190公分的川普身邊居然顯得差不多高。然而，從2017年「川習會」照片可見，當時川普明顯高出習近平不少。對此，不少網友認為習近平這次可能在「鞋子中」動了手腳。

2017年川普訪問北京與習近平見面，從當時合照中可見，川普明顯高出習近平半個頭左右。然而，從今日兩人合照可見，習近平竟與官方資料6尺3吋（約190到191公分）高的川普幾乎一樣高。不少網友對此認為，習近平一定是穿了增高鞋，或在鞋子、鞋墊中做了其他手腳。

請繼續往下閱讀...

其實，習近平過去就多次被質疑在會見國內外政要高官時有穿增高鞋的習慣。2020年，中國舉行抗擊新冠肺炎表彰大會，習近平頒發勳章時與中國防疫專家鍾南山合照，有網友發現他在照片中比176公分左右的鍾南山高出半個頭左右，網路上立刻掀起一陣熱議，沒想到後來網路上有關鍾南山身高的資料都被刪除。

此外，X帳號「墻國荒誕字」過去就曾指出，2015年習近平與我前總統馬英九會面時，兩人合照中看起來差不多高，沒想到2024年兩人再度同框合照時，習已高出馬英九半顆頭。

2017年「川習會」照片可見當時川普明顯高出習近平不少。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法