習近平身高伸縮自如？站川普、鄭麗文身邊都「看起來差不多高」

有網友眼尖發現，習近平的身高能「伸縮自如」。（美聯社、新華社、鄭麗文臉書專頁，本報合成）

中國國家主席習近平的身高一直是個「不能說的祕密」，大家只能從習近平與別人合照推斷他究竟有多高。去年10月30日「川習會」，習近平站在身高190公分的美國總統川普身旁時竟差不多高，如今「習鄭會」，習近平站在身高178公分的國民黨主席鄭麗文身邊「也還是差不多高」，網友笑稱，「習近平身高伸縮自如」。

鄭麗文曾在2018年的臉書貼文寫道自己有「178公分」，眼尖的網友開始質疑，為什麼習近平站在誰身邊，都可以跟誰差不多高？「難道習近平可以伸縮自如嗎？」、「這又是倉庫裡的習近平幾號」，更又網友開玩笑說「習近平的身高跟孫悟空的金箍棒差不多概念，主打能『伸縮自如』」。

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其實，習近平過去就多次被質疑在會見國內外政要高官時有穿增高鞋的習慣。2020年，中國舉行抗擊新冠肺炎表彰大會，習近平頒發勳章時，與中國防疫專家鍾南山合照，有網友發現，在照片中，習近平比身高176公分左右的鍾南山高出約半個頭，網路上立刻掀起一陣熱議，沒想到，後來網路上有關鍾南山身高的資料都被刪除。

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