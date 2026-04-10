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    重申北約是歐洲安全保證 德國總理梅爾茨喊話：不希望因美伊戰爭分裂

    2026/04/10 16:39 編譯林家宇／綜合報導
    德國總理梅爾茨表示，不願北約結盟關係因美伊戰爭分裂。（歐新社）

    德國總理梅爾茨表示，不願北約結盟關係因美伊戰爭分裂。（歐新社）

    美國總統川普與北大西洋公約組織（NATO）之間的齟齬，因美伊戰爭導致的關鍵能源航道荷姆茲海峽封鎖擴大。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）9日表示，不希望北約的結盟關係因伊朗戰爭分崩離析。

    梅爾茨向媒體表示，柏林正與華盛頓及歐洲盟國一同重啟與德黑蘭對話，以便協助終結戰爭，「所有人都不希望北約分裂。北約是德國，也是歐洲安全的保證。」

    梅爾茨提到，8日與川普通電時，他表明一旦達成長期停火協議，德國便準備協助確保荷姆茲海峽安全。但德國也需要獲得來自聯合國安全理事會，以及德國議會的雙邊授權，川普對此知之甚詳，也對德國的立場表示尊重。

    據華爾街日報報導，目前美國在歐洲駐軍約8.4萬人。鑒於西班牙是北約唯一未承諾將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）5％的國家，以及德國高階官員先前因批評伊朗戰爭引發華府不悅，或許會被川普列入懲罰名單。受益國家可能包括波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與希臘等國防支出佔比位居前列的國家。

    對於川普威脅可能從西歐撤軍，梅爾茨表示，電話中兩人沒有談論美軍從德國撤出的議題。

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