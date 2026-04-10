柯文哲騎飛輪收300萬辯「轉交」！檢打臉「勉強算自行車手」抗辯細節曝

柯文哲騎自行車收受邱清章帶來的300萬辯稱是轉交，被檢察官酸車手抗辯。（資料照）

台北地院審理前台北市長柯文哲涉犯京華城案、政治獻金等案，一審重判其17年、褫奪公權6年。判決指出，工作簿羅列的收款紀錄中，「博弈教父」陳盈助經其親信邱清章捐出的300萬由柯文哲親手收受。北院於去年12月15日開庭時，柯文哲對此辯稱是在轉交，檢察官則當庭吐槽其就像詐騙集團的「車手」在做抗辯，而柯市長當時在踩飛輪，勉強可以說是「自行車手」。

根據判決內容，陳盈助偵查時表示「邱清章當時說民眾黨周芳如有來找他，說民眾黨有個基金會辦公室要裝潢，開口希望我捐300萬元」、「過了兩三天，我就拿現金到玫瑰園，在玫瑰園把現金直接交給邱清章」等語。

請繼續往下閱讀...

周芳如則於偵查中說「邱清章在111年10月24日與柯文哲碰面前，他本來要請我轉交那個禮物袋，但當下我還說『這個由你自己交』」、「之後才由邱清章自己把那一袋裝錢的袋子放在柯文哲身邊的地上」、「至於那個袋子裡面有多少現金，我忘記是在111年10月24日與柯文哲面前還是碰面之後，邱清章有當場跟我說是300萬元」。

邱清章在審理時，證稱「周芳如跟我聯絡……柯文哲市長那時候還在當市長，好像快卸任之前想成立一個辦公室，想找我們基金會募款」、「我就跟周芳如說那我試著跟陳盈助談看看」、「我跟陳盈助講，他就同意了，就交給我300萬」、「周芳如約好時間在市政府樓下，然後我就跟他上去，我進去市長室就碰到柯市長，時間很短，就一袋子錢，我就放著，我進去的時候他好像在健身，在騎腳踏車，我跟他說芳如跟我講辦公室裝潢的事，錢就擺在茶几旁，沒有什麼對話，那時候也不太熟。」

合議庭認為，經互核證人陳盈助、邱清章、周芳如上開證述內容，對於款項金額、交付對象等客觀情狀，均能清楚交代，足認渠等證述情節屬實可信，亦為被告柯文哲所不否認，顯見工作簿上記載「日期2022/10/1-姓名陳盈助-數字300-公司-用途-經理人邱清章」之內容正確。

北院於3月31日公開播送京華城案言詞辯論及宣判內容，其中去年12月15日開庭時，可看見檢辯雙方對於「騎飛輪收300萬」這一件事上演攻防，當時柯文哲辯稱收錢「只是轉交」，檢察官則當庭回應「這樣子的抗辯，事實上是在做一個『車手』的抗辯，柯文哲當時在騎飛輪，勉強可以說是自行車手......」，認為柯文哲的說詞難以採信。當時判決新聞稿中，對此部分並未提及，如今完整判決書上線後，也再度證實柯文哲工作簿的記載的金額是真實存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法