為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文大量撂「中國官話」 黃子一：是誰寫稿細思極恐

    2026/04/10 17:11 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今天在北京人民大會堂會見中國領導人習近平。（路透）

    國民黨主席鄭麗文今天在北京人民大會堂會見中國領導人習近平。（路透）

    國民黨主席鄭麗文率團赴中展開所謂「和平之旅」，今天在北京與中共總書記習近平會面。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（10日）列舉，鄭麗文近日講稿大量使用「新質生產力」、「小巨人企業」等中共官方政策術語，難以想像台灣幕僚會寫出這些用語，到底是誰幫鄭麗文寫稿？細思極恐。

    黃子一在臉書撰文分享，一項細思極恐的觀察，鄭麗文這幾天前往中國開心與習近平見面，但其講稿充滿看不懂的詞彙，經分析才發現全部都是中國用語。這些中國用語不是什麼「視頻」、「西紅柿」、「早上好」之類，已在台灣很流行的詞彙；而是「鄉村振興」、「新質生產力」、「小巨人企業」這種，在台灣根本就沒聽過。

    ​黃子一並指出，細思極恐在哪？如果演講稿是給台灣幕僚寫，殊難想像會寫出這些用語欸，到底是誰幫鄭麗文寫稿，讓她照著把稿都念出來？

    根據黃子一盤點，鄭麗文提到的「新質生產力」，出處為習近平於2023年所提，並被列為「十五五規劃」的核心詞彙，但台灣幾乎不用這個詞。「健康中國」是習近平於2016年提出的國家戰略概念，「小巨人企業」則屬於中共工業和信息化部的政策用語，而「新型工業化」則是中共二十大報告的核心詞彙，在台灣皆無相關對應用語。

    此外，「雙碳」戰略源於中共官方設定的2030碳達峰、2060碳中和目標，即台灣所稱「淨零碳排」；「人工智能+行動」是中共國務院的政策文件用語，對應台灣的「AI應用」；「銀髮經濟」是中共2024年後大力推動的政策術語，即台灣的「高齡產業」；而「鄉村振興」則來自中共農村政策的核心詞彙，即台灣的「地方創生」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播