鄭麗文大量撂「中國官話」 黃子一：是誰寫稿細思極恐

國民黨主席鄭麗文今天在北京人民大會堂會見中國領導人習近平。（路透）

國民黨主席鄭麗文率團赴中展開所謂「和平之旅」，今天在北京與中共總書記習近平會面。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（10日）列舉，鄭麗文近日講稿大量使用「新質生產力」、「小巨人企業」等中共官方政策術語，難以想像台灣幕僚會寫出這些用語，到底是誰幫鄭麗文寫稿？細思極恐。

黃子一在臉書撰文分享，一項細思極恐的觀察，鄭麗文這幾天前往中國開心與習近平見面，但其講稿充滿看不懂的詞彙，經分析才發現全部都是中國用語。這些中國用語不是什麼「視頻」、「西紅柿」、「早上好」之類，已在台灣很流行的詞彙；而是「鄉村振興」、「新質生產力」、「小巨人企業」這種，在台灣根本就沒聽過。

請繼續往下閱讀...

​黃子一並指出，細思極恐在哪？如果演講稿是給台灣幕僚寫，殊難想像會寫出這些用語欸，到底是誰幫鄭麗文寫稿，讓她照著把稿都念出來？

根據黃子一盤點，鄭麗文提到的「新質生產力」，出處為習近平於2023年所提，並被列為「十五五規劃」的核心詞彙，但台灣幾乎不用這個詞。「健康中國」是習近平於2016年提出的國家戰略概念，「小巨人企業」則屬於中共工業和信息化部的政策用語，而「新型工業化」則是中共二十大報告的核心詞彙，在台灣皆無相關對應用語。

此外，「雙碳」戰略源於中共官方設定的2030碳達峰、2060碳中和目標，即台灣所稱「淨零碳排」；「人工智能+行動」是中共國務院的政策文件用語，對應台灣的「AI應用」；「銀髮經濟」是中共2024年後大力推動的政策術語，即台灣的「高齡產業」；而「鄉村振興」則來自中共農村政策的核心詞彙，即台灣的「地方創生」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法