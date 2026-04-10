批「習鄭會」政治實境秀 學者：中國試圖奪回台灣議題解釋權

鄭麗文與習近平會面。（美聯社）

「習鄭會」今（10）日登場，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗說，這是一場精心設計的戰略定調，「關鍵不在談了什麼」，而是中國試圖透過這場政治實境秀，奪回台灣議題的解釋權，重新拉回中國人自己處理的內政邏輯裡。中國開放訪團成員全體進場，這種整齊劃一的畫面，強化習近平為核心的象徵意義，這場完整的視覺展示，每個人都成為這個內政化訊號的一部分。

洪浦釗說，習近平親自出面，從行程細節到發言主軸，無不透出一個強烈動向，就是中國正試圖將台灣議題從中美競爭的全球框架中抽離，重新拉回中國人自己處理的內政邏輯裡。

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洪浦釗說，習近平在會面致詞中拋出的「四個不可」，重點不在於歷史感懷，而在於劃設政治禁區。當他強調國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷等論點時，本質上是先將兩岸關係設定在民族與歷史的連續敘事中。

洪浦釗認為，這種操作選在與「川習會」前夕，意圖非常明確，就是預先為台海議題定調。一旦兩岸問題被收束為中國內部事務，它就不再是一個具備開放性的政治議案，而成為一種不容外人置喙的家務事，藉此壓縮外部干預的討論空間。

洪浦釗分析，所謂台灣海峽不應成為外力介入的棋盤，這類說法看似在謀求避戰，實則是在否定國際社會介入台海的正當性。當問題被放在兩岸中國人自己解決的框架下，台海便從全球戰略的安全樞紐，被降格為單一國家的內部紛爭，逐步削弱台海議題的國際性。

洪浦釗強調，這種操作的殺傷力不只停留在國際層次，更會直接改寫台灣內部的討論環境。當兩岸問題被描述為單純可以透過交流化解的矛盾時，台灣社會對中國軍事威脅的急迫性便會產生認知落差。當威脅被重新定義時，國防預算與軍購必要性，就更容易在公共討論中受到質疑，這將進一步侵蝕台美及區域盟友之間原有的安全連結。

洪浦釗認為，在這套結構中，國民黨不自覺地從參與者變成了協助完成場景的演員。從行程安排到和平發展的論述對接，都讓這場會面呈現出一種與中國節奏對齊的共同說法。然而，這種和平敘事刻意忽略了一個現實，即中國從未放棄對台使用武力的選項。當這個前提被隱藏，所謂的和平就只是建立在單方面善意上的幻象，而非基於實力對比的穩定狀態。

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