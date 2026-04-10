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    首頁 > 政治

    鄭麗文「兩句話」怪怪的！他爆有「中共操刀」痕跡

    2026/04/10 17:09 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文今日在北京會見中國領導人習近平。（路透）

    國民黨主席鄭麗文今日在北京會見中國領導人習近平。（路透）

    國民黨主席鄭麗文今日在北京會見中國領導人習近平，並發表談話。發言時，她稱讚中國在習近平的帶領下「完全脫貧」，以及成為「小康社會」，媒體報導後，立刻有網友諷刺「有臉說這種話」、「月薪3000人民幣脫貧」。立委林俊憲對此警告，此處明顯看出由中共操刀的痕跡，而這兩句話也正是中共近年來強力對內使用的宣傳標語。

    林俊憲今日在臉書發文表示，他仔細看完鄭麗文的談話全文，有幾點覺得需要特別注意和警惕的地方。第一，這篇談話文稿，可以看出高度由中共操刀的痕跡，舉個例子，最明顯的就是談到所謂「全面脫貧」、「建成全面小康社會」這一段。這兩句話，是中共近年來強力對內使用的宣傳標語，在中國處處可以看到。

    此外，包括「中華民族偉大復興」、「命運共同體」等等用詞，也全都是中共的宣傳用語，是中共安排透過鄭麗文講給中國人自己聽，跟台灣人沒有一點關係。

    林俊憲表示，以上都只是鄭麗文被當戲偶，跟台灣人無關。真正嚴重、值得警惕的地方是鄭麗文講出了「台灣海峽內海化」和「和平框架」。他表示，多年來自己不斷強調，台海越國際化台灣就越安全。各國軍船通過台海，除了維護自由航行外，更將台海定性為兩個不同政治實體間的中立地區，有非常重要的象徵意義。

    而所謂的「和平框架」，正是連胡會最後的「未竟之業」。這兩點相加，等於把兩岸關係徹底定義為「內政問題」，消滅國際干預的空間。其用心之險惡，不可不慎。既然習近平和鄭麗文有此意圖，接下來會怎麼發展這才是重點。

    林俊憲預測，劇本會這樣演：中共在台海刻意掀起事端，接著國民黨衝出來高喊「兩岸需要和平」，提出將台海「內海化」的所謂「和平協議」，民眾黨配合，試圖以國會多數逼迫政府妥協。「當然，借用某位知名前主席的金句，我們是不會屈服的。但既然已看出對手的招數，就要先做好準備，嚴陣以待。」

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