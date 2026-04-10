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    首頁 > 國際

    停火才2天就出事！美軍「海神」偵察機波灣失蹤 曾發送緊急代碼

    2026/04/10 15:54 即時新聞／綜合報導
    美軍一架MQ-4C「海神」無人偵察機，傳出昨（9）日在荷姆茲海峽上空飛行時傳出緊急訊號，隨後失蹤。示意圖。（歐新社）

    美軍一架MQ-4C「海神」無人偵察機，傳出昨（9）日在荷姆茲海峽上空飛行時傳出緊急訊號，隨後失蹤。示意圖。（歐新社）

    美軍一架MQ-4C「海神」無人偵察機，傳出昨（9）日在荷姆茲海峽上空飛行時傳出緊急訊號，隨後失蹤。美國才剛與伊朗達成為期2週的停火協議，沒想到，僅僅2天就傳出狀況。

    X上開源情報指出，根據飛行追蹤數據顯示，該架失蹤的MQ-4C原先剛執行完任務，準備返回義大利的西戈內拉海軍航空站，但在進入沙烏地阿拉伯領空後突然轉往伊朗方向飛行，接著飛行高度從1萬5000公尺急墜至3000公尺以下，同時還發出緊急狀況「7700」代碼。

    據查，7700代碼在航空術語中稱為「Squawk 7700」，是所有緊急狀況（機件故障、醫務緊急、燃料不足等）的通用代碼。另有未證實訊息指出，更早之前該機還曾發送7400代碼，代表無人機與地面控制站失聯。

    即時飛行數據顯示，MQ-4C在急墜至3000公尺以下之後，就從數據顯示上消失。目前美國國防部、美軍中央司令部都尚未針對此事發表聲明。

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