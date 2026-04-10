判決揭密小沈1500！「wen」就是柯文哲 親記1500卻稱「金主自己處理」

北院審理京華城案，一審判處前民眾黨主席柯文哲17年徒刑。判決指出，其隨身攜帶的Excel工作簿「小沈1500」雖認定為本人製作，但因屬自白性質資料且欠缺補強證據，未被採認作為收賄依據。（資料照）

台北地方法院審理京華城案，一審判處前民眾黨主席柯文哲17年徒刑，其中由檢方主張的重要證據之一，為柯所持有的Excel工作簿「小沈1500」。判決完整主文今指出，該工作簿確由柯文哲親自製作，並記載「2022/11/1 小沈1500 沈慶京」等內容；偵查中，檢方曾就該筆1500萬元金流追問收受方式，柯文哲則回應「就是金主他們自己去處理」，並稱記錄目的在於「至少要知道誰有幫助過我們」。

不過，合議庭認為，該工作簿雖具高度私密性且呈現金流紀錄特徵，但其性質仍「非完整帳冊或業務紀錄」，依法僅屬審判外不利自白，必須有其他補強證據始得採信。也正因欠缺資金流向、交付方式等關鍵證據，認定現有證據仍不足以證明1500萬元賄款確已交付，難據此成立收賄事實。

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數位證據比對 行動硬碟內容互相印證

判決記載，比對A1-37行動硬碟內其他檔案內容佐證，指包括檔名「補充」文件，為柯文哲於雙城論壇對外發言的致詞稿，檔案作者及上次存檔者均顯示為「wen」，顯見由柯文哲親自繕打。另「人事檢討」檔案，則為其擔任台北市長期間對部屬的人事意見，屬市長專屬權限事項，同樣由「wen」建立及存檔；再者，「居家隔離通知書」則為衛福部寄發予柯文哲本人的文件，具高度一身專屬性，經其複製並轉存為word檔，作者及存檔者亦為「wen」。

合議庭據此認定，上開檔案作者與存檔者皆為「wen」，可相互印證該行動硬碟內資料確為柯文哲本人所建立與儲存，進而支持相關資料具高度真實性與同一性。

檢方追問1500萬 柯文哲：「金主自己處理」

此外，柯文哲於偵查中供稱，經檢察官提示相關金流後詢問：「那沈慶京這筆1500萬是怎麼收受的？」柯回答：「這個都他們去處理的。」檢方再追問「什麼叫做他們去處理的？」柯則稱：「就是金主他們自己去處理。」檢方進一步詢問「如果是金主他們自己去處理，你為什麼要記載在工作簿上？」柯回應：「至少要知道誰有幫助過我們。」

據此，柯文哲自陳該工作簿的記錄目的，在於「至少要知道誰有幫助過我們」。合議庭認為，該工作簿屬審判外不利自白，雖具參考價值，但仍須其他獨立證據補強，才能作為認定犯罪事實的依據。

針對「小沈1500」，合議庭進一步比對LINE對話與相關證據後，確認「小沈」即為威京集團主席沈慶京。沈慶京曾以「小沈」署名訊息表示「京華城案已於111年8月29日取得修建執照……婉謝其他政治人物，僅邀市長親臨主持」，另柯文哲亦曾向時任民眾黨人士表示「威京小沈已給過，不要再找他」，顯示雙方通訊用語所指對象一致。

整體金流背景 仍不足建立對價關聯

不過，對於關鍵爭點「1500萬元是否確已交付」，合議庭仍無法排除合理懷疑，檢方雖主張「已給過」應指1500萬元，並以金額差異與另案210萬元進行推論，但該推論仍屬「間接推測」，尚不足排除其他金流可能。因此，就「2022/11/1 小沈1500 沈慶京」該筆紀錄，仍欠缺資金流向、交付方式或其他補強證據，無法單獨作為認定收賄1500萬元的依據。

判決並提及，沈慶京主導京華城開發期間確曾出現鉅額資金流動，包括鼎越公司董事會決議分潤及匯款5億元等情形，惟相關現金提領時間雖與工作簿紀錄接近，仍不足直接證明與柯文哲收賄具對價關聯。

綜上，合議庭認為，該工作簿雖具高度私密性與金流紀錄特徵，但性質仍非完整帳冊或業務紀錄，依法僅屬自白性質資料，必須有補強證據始得採信。關於「小沈1500」是否成立收賄事實，相關證據不足，難認確有1500萬元賄款交付。

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