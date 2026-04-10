判決書載明柯文哲挪用公款當競總員工薪水！四叉貓列13人薪資表

四叉貓製表列出13人薪資表，除了薪資外，表中還包含原任職務以及在眾望基金會中的職稱，以及個人在基金會任職時間。（取自四叉貓臉書）

前台北市長柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，一審遭判刑17年。完整版判決書於今（10）日公開至判決書系統，共有391頁。網紅四叉貓今日在臉書發文「導讀判決書」，引述第13頁內容指出，柯文哲挪用眾望基金會的827萬1095元公款，支付柯文哲競選總部13位員工薪水。他也製表列出13人於北市府的原任職務、眾望基金會職稱，其中就包括基金會隨行秘書「橘子」許芷瑜。

四叉貓今日在臉書發文指出，判決書上面清楚寫明，雖然上述13人形式上被聘為眾望基金會之員工，但實際工作內容皆是處理柯文哲競選總統的選舉相關活動，因此該部分判柯文哲背信罪，有期徒刑2年6個月。

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四叉貓也製表列出13人薪資表，除了薪資外，表中還包含原任職務以及在眾望基金會中的職稱，以及個人在基金會任職時間。表中可見，原任北市府副發言人的戴于文，在基金會中任職辦公室副主任，月薪達7萬；同樣領7萬元的，還有基金會行政秘書林子揚。原北市府社會局長周榆修則擔任基金會辦公室主任，月薪5萬。柯案中關鍵人物許芷瑜，則任職基金會隨行秘書，月薪5萬5000元。

其中部分人物資料尚不齊全，暫不知在基金會中職務、就任日期以及月薪，表中先填上「問號」。四叉貓也強調，表中的亮點，在於這些人基金會上任的時間，可說是「無縫接軌」。

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