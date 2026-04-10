四大量刑理由曝光！北院重批柯文哲干擾審判

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城收賄圖利等案，台北地院上月26日宣判，依收賄、公益侵占及背信罪判處17年徒刑、褫奪公權6年。完整版判決書今（10日）出爐，合議庭列出四大量刑理由，包括為求財團支持，收受210萬元賄賂、侵占政治獻金600萬元及木可公司6000萬元、挪用眾望基金會800萬元、否認犯行及態度不佳；合議庭更重話批評，柯文哲干擾法院獨立審判空間。

判決指出，柯文哲身為市長，有職掌北市府最高行政權力，理應兢兢業業，維護市民權益，並依法行政，明知行政機關授予人民利益如涉及公共利益的重大事項，依法應符合「法律保留原則」，濫行增高容積將致環境污染將致交通壅塞、環境污染、空間擠壓、土地承載負荷增加等外部成本，實質上由全體市民共同承擔。

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北院合議庭認為，柯文哲為冀求財團雄厚實力支持，收受210萬元賄賂，並違背職務及違背法令使京華城公司於未有法令依據下取得20％容積獎勵，不法利益逾百億元。

另在政治獻金部分，北院合議庭柯文哲違反政治獻金制度之公開透明原則，透過商業交易形式，將政治獻金挪用為私人支配之資金，「以商業交易行為之外衣掏空政治獻金，僭越權限，將政治獻金置入私人帳戶，挪用金額分別高達600萬及6千餘萬元」，還違背眾望基金會公益目的，挪用800餘萬元公款支付競選總部員工薪資，構成公益侵占及背信罪。

北院合議庭更強調，柯文哲曾為我國主要在野黨黨主席，更代表民眾黨於2024年參加我國總統副總統選舉，是家喻戶曉的政治人物，參與政治選舉、掌握政策走向過程必然深知民主法治重要性，卻在案件進行偵查、審理時，形成的結論有情緒上不滿，無論是對案件當事人、利害關係人，均應尊重憲法前開規定捍衛審判獨立誡命，

北院合議庭認為，審理過程中應聚焦於案件事實認定、法律適用攻防，而非以逸脫於法院認事用法範疇外的方法，使法院承受不當壓力，意圖使法院無法依其確信適用法律作出判斷，干擾法院獨立審判空間。

此外，判決亦提及，檢廉於搜索過程中查扣相關筆記資料，柯文哲自承其所書寫：「晶華→orange出國」等文字，親信「橘子」許芷瑜才在2024年8月27日返國，卻又於29日訂購機票搭機赴日本，可見柯文哲確有指示共犯或證人離境之舉，且柯被自始否認犯行，未能正視錯誤，且未繳回全部犯罪所得，不足為犯後態度有利考量，且因此嚴重耗費有限司法資源。

合議庭指出，於定應執行刑時，應兼顧刑罰經濟與比例原則，並考量各罪侵害法益異同及行為責任重複程度。審酌本案數罪中，部分侵占行為侵害法益相近，責任非難有所重疊，另考量刑罰邊際效應隨刑期增加而遞減，以及行為人復歸社會之可能性，最終依數罪併罰原則，定應執行有期徒刑17年，並就違背職務收受賄賂部分宣告褫奪公權。

柯文哲案一審判決書

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