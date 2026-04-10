藍質疑基隆水污染涉不當金流 張秉鈞：遺憾拿亡者作政治攻擊

國民黨基隆市黨部質疑張秉鈞曾收將誠公司100萬政治獻金，張秉鈞回應表示，將誠過往違規事項，基隆市政府都依法開罰，絕無任何關說或不法行為。（資料照）

基隆河自來水源遭污染，基隆地檢署起訴元兇將誠公司游姓負責人等32人，國民黨基隆市黨部今天召開記者會，市黨部發言人林祐德指出該公司過去多次違法僅輕罰，質疑背後有政治撐腰，並點名前市議員張秉鈞透過其父張錦煌收受將誠公司負責人100萬政治獻金。

張秉鈞表示，該公司負責人游振發與他父親張秉煌是朋友，因罹癌已過世，且該公司違規都依法開罰，絕無任何關說或不法之事。且水污染事件是發生在2025年底，議員參選人拿已過世的人作為政治攻擊，深感遺憾。

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林祐德指出，將誠公司自2013年至2021年間，違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法等規定共10次，其中2013年裁罰10萬元最高。這家公司長期將未經處理的污水排入基隆河，但市府未能有效從重處罰，質疑背後有政治撐腰。

林祐德指出，依據基隆地方法院資料，民進黨立委初選擬參選人張秉鈞，未依法開立政治獻金專戶，卻透過其父張錦煌2023年收受將誠公司負責人100萬元現金，引起外界質疑，業者與政治人物之間不當金流。

副發言人張家馨表示，該公司長期排放污水、荼毒基隆市民，背後卻是綠營大金主，令人質疑民進黨是否默許這樣的不法行為。要求全面清查金流、重啟環境稽查，同時民進黨應對相關爭議向社會公開說明，並對市民負起責任。

張秉鈞指出，該公司負責人游先生與其父是朋友，於2016年罹患癌症，便專心養病，鮮少參與公司事務，後因病情加重，2023年將公司交由他人經營，不再參與公司事務，並於2025年初過世。

張秉鈞指，將誠過往違規事項，基隆市政府都依法開罰，絕無任何關說或不法行為。且基隆自來水污染事件發生在去年底，議員參選人拿已過世的人作為政治攻擊、藉機博取聲量，深感遺憾。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德（左）與副發言人張家鑫質疑基隆河油污染涉及政治金流。（記者盧賢秀攝）

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