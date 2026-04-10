立院成立台柬國會友好聯誼會 鄭正鈐任會長

「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」10日於立法院正式成立，會中並推舉由國民黨立委鄭正鈐擔任會長，同黨立委呂玉玲、洪孟楷、羅廷瑋擔任副會長。（鄭正鈐辦公室提供）

「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」今（10）日於立法院正式成立，會中並推舉由國民黨立委鄭正鈐擔任會長，同黨立委呂玉玲、洪孟楷、羅廷瑋擔任副會長。鄭正鈐說，在台柬官方互動有限的情況下，期待透過國會外交機制，持續累積雙邊交流能量，深化台柬友好關係。

繼2022年成立「中華民國與柬埔寨國會友好協會」後，鄭正鈐今領銜在立法院召開「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」 成立大會，並在會中受推舉出任會長。

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外交部常務次長葛葆萱則表示，柬埔寨為東協成員國之一，雖然台灣與柬埔寨目前沒有邦交，也未設立代表機構，但雙邊經貿投資與人員往來仍十分熱絡。他並特別感謝鄭正鈐於2022年8月赴柬埔寨訪問期間，與駐處及台商合作，成功協助受困國人返國，展現對海外國人安全的高度關注與實際行動。

鄭正鈐說，自己上屆進入立院後，因疫情因素，首度出訪的地點就是柬埔寨。當時正值柬國詐騙事件頻傳，他與洪孟楷赴柬期間，協助受困國人返台，對當地情勢與國人處境感受格外深刻。加上今年適逢柬埔寨台商成立30週年，也讓此時成立聯誼會更具意義。

鄭正鈐指出，目前台灣與柬埔寨官方互動仍相當有限，但雙邊在經貿、台商、僑界及民間交流方面，始終具有一定基礎。也正因如此，更需要透過國會外交平台，持續維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。聯誼會 的成立不僅是國會外交的重要一步，也代表台灣持續重視與東南亞國家的互動與合作。

立法院副秘書長張裕榮表示，感謝鄭正鈐及各位立委共同推動聯誼會成立，這不僅為台灣與柬埔寨的國會交流開啟新頁，也象徵台灣與東南亞地區國會合作再向前邁進一步。他並強調，未來如聯誼會有任何行政協助需要，立法院一定全力支持。

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