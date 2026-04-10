為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院成立台柬國會友好聯誼會 鄭正鈐任會長

    2026/04/10 15:19 記者方瑋立／台北報導
    「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」10日於立法院正式成立，會中並推舉由國民黨立委鄭正鈐擔任會長，同黨立委呂玉玲、洪孟楷、羅廷瑋擔任副會長。（鄭正鈐辦公室提供）

    「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」10日於立法院正式成立，會中並推舉由國民黨立委鄭正鈐擔任會長，同黨立委呂玉玲、洪孟楷、羅廷瑋擔任副會長。（鄭正鈐辦公室提供）

    「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」今（10）日於立法院正式成立，會中並推舉由國民黨立委鄭正鈐擔任會長，同黨立委呂玉玲、洪孟楷、羅廷瑋擔任副會長。鄭正鈐說，在台柬官方互動有限的情況下，期待透過國會外交機制，持續累積雙邊交流能量，深化台柬友好關係。

    繼2022年成立「中華民國與柬埔寨國會友好協會」後，鄭正鈐今領銜在立法院召開「中華民國與柬埔寨國會友好聯誼會」 成立大會，並在會中受推舉出任會長。

    外交部常務次長葛葆萱則表示，柬埔寨為東協成員國之一，雖然台灣與柬埔寨目前沒有邦交，也未設立代表機構，但雙邊經貿投資與人員往來仍十分熱絡。他並特別感謝鄭正鈐於2022年8月赴柬埔寨訪問期間，與駐處及台商合作，成功協助受困國人返國，展現對海外國人安全的高度關注與實際行動。

    鄭正鈐說，自己上屆進入立院後，因疫情因素，首度出訪的地點就是柬埔寨。當時正值柬國詐騙事件頻傳，他與洪孟楷赴柬期間，協助受困國人返台，對當地情勢與國人處境感受格外深刻。加上今年適逢柬埔寨台商成立30週年，也讓此時成立聯誼會更具意義。

    鄭正鈐指出，目前台灣與柬埔寨官方互動仍相當有限，但雙邊在經貿、台商、僑界及民間交流方面，始終具有一定基礎。也正因如此，更需要透過國會外交平台，持續維繫互動、累積善意，進一步促進台柬雙邊交流。聯誼會 的成立不僅是國會外交的重要一步，也代表台灣持續重視與東南亞國家的互動與合作。

    立法院副秘書長張裕榮表示，感謝鄭正鈐及各位立委共同推動聯誼會成立，這不僅為台灣與柬埔寨的國會交流開啟新頁，也象徵台灣與東南亞地區國會合作再向前邁進一步。他並強調，未來如聯誼會有任何行政協助需要，立法院一定全力支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播