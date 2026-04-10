國安局前組長劉冠軍涉侵占1.9億逃亡中國 三審判免訴確定

最高法院認定，劉冠軍被訴的追訴權時效於2025年4月21日完成，駁回檢方上訴，免訴確定。（資料照）

前國家安全局總務室出納組上校組長劉冠軍因涉嫌侵占國安局「奉天專案」秘密經費及孳息約1.9億元台幣，並於2000年潛逃出境至中國。一審法官認為該追訴權時效已完成，判處免訴，二審亦判免訴，最高法院認定，劉被訴的追訴權時效於2025年4月21日完成，駁回檢方上訴，免訴確定。

起訴指出，前國家安全局總務室上校組長劉冠軍，職掌「奉天專案」秘密經費，因其知悉經費收支並未納入正常內控機制，於辦理歸墊專案公款基金後，涉嫌陸續以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款餘款約台幣1億9000萬餘元，並於2000年9月3日，涉嫌攜帶機密資料從新竹搭乘漁船偷渡出境投敵，前往中國後被發布通緝。

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北院一審時，認為劉冠軍所犯，為修正前的貪污治罪條例，追訴權時效為20年，不過劉冠軍於審判前便因為逃亡被通緝，影響審判流程無法進行，時效應加計因通緝而停止的追訴期間之4分之1，合計為25年。劉的犯行最終了日為1999年4月2日，檢方於2003年11月12日偵結起訴；11月17日由院方審理，故追訴權時效應於2025年2月24日完成，判決免訴，可上訴。

高院二審時，認定一審以檢察官就本件追訴權時效已完成，依刑事訴訟法第302條第2款規定，對劉冠軍諭知免訴判決，並無不當，應予維持，日前判決駁回檢方上訴，仍判免訴，全案仍可上訴。檢方上訴後，認為二審的判決計算並無違誤，因此駁回上訴，劉冠軍免訴確定。

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