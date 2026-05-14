中國「海外警察站」案被判有罪！ 盧建旺最高恐面臨30年監禁

64歲華裔男子盧建旺在13日因擔任「中共代理人」罪名成立，最高恐面臨30年監禁。（美聯社資料照）

美國紐約一處被指與中國政府有關的「海外警察站」案，64歲華裔男子盧建旺（Lu Jianwang，亦稱Harry Lu），協助監控異議人士，並蒐集旅美反中人士資訊，在13日因擔任「中共代理人」罪名成立，最高恐面臨30年監禁。

《路透》報導，布魯克林聯邦檢察官表示，盧建旺在2022年協助中共開設「海外警察站」時，理應告知美國司法部長其係擔任中國代理人之身分。檢察官進一步指出，盧建旺曾協助中國政府追蹤一名居住在加州的民運人士。

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盧建旺於2023年4月被捕，他對所面臨的3項重罪指控均不認罪，包括密謀充當未登記外國代理人、充當未登記中國代理人及妨礙司法公正。布魯克林聯邦法院陪審團在經過一週的審理後達成裁決，盧建旺最高可能面臨30年監禁。

聯邦調查局（FBI）主管助理主任小巴納克爾（James C Barnacle Jr）在宣布判決時表示，「希望今天的裁決能向其他外國代理人傳達一個訊息『聯邦調查局將堅定不移地揭發，並瓦解敵對國家在美國境內的秘密行動』」。美國司法部近年來持續加強調查中國與伊朗等對手在美國境內恐嚇政治對手的「跨國鎮壓」行為。

然而中國政府對此表示，相關指控純屬捏造，意旨在抹黑中國形象。北京方面聲稱，中國境外的相關中心是由當地志工而非中國警官運作，目的在協助中國公民辦理換發證件等各項服務。

檢察官奧肯（Lindsey Oken）在6日的開案陳詞中指出，已入籍美國的盧建旺與中國執法部門關係密切，並在2022年訪問中國期間，與指派他在紐約開設辦事處的官員會面。奧肯表示，盧建旺在唐人街一棟平凡的辦公大樓經營該站點，起初協助居住在紐約的中國公民換領駕照，但若未向美國政府披露，此類行為本身即構成犯罪。

奧肯進一步指出，盧建旺同意協助中國政府定位一名居住在美國的民運人士，不過檢察官並未指稱該人士受到實質傷害。

盧建旺的辯護律師卡曼（John Carman）辯稱，其當事人開設中心是為了協助因武漢肺炎疫情無法回國更換證件的中國公民，並強調盧建旺並未受到中國政府指派。

與盧建旺一同被捕的被告陳金平已於2024年承認陰謀充當未登記之中國代理人罪。此案件源於總部位於西班牙的倡議組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在2022年發布的調查報告，該報告指稱中國在紐約等地設立海外「服務站」，非法配合中國警方施壓外逃人員返回中國。

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