首爾「睡午覺大賽」年輕參賽者cosplay花招百出 8旬阿北奪冠

南韓首爾市政府2日在漢江畔舉行第3屆睡午覺大賽，只見江畔公園草地上躺滿當眾睡覺的參賽者。（美聯社）

數百名南韓年輕人今天（2日）齊聚首爾汝矣島漢江公園，參加首爾市府舉辦的第3屆年度春季活動「睡午覺大賽」；今年的比賽與以往略有不同，主辦單位要求參賽者睡覺兼cosplay，先扮成睡美人或王子，再帶著疲憊睡上一覺。

比賽於當地時間午後3點（台灣時間午後2點）開始。對工作過勞的南韓人而言，睡眠堪稱難以滿足的一大奢求；在首爾這座以競爭激烈、連購物中心都24小時營業的大都會，瀰漫在「睡午覺大賽」參賽者間的疲憊感不言自明。

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身著朝鮮君主紅袍的20歲大學生朴俊錫（Park Jun-seok，譯音）說，他要準備考試還要打工，每晚只能睡3、4個小時，白天就趴在桌上補眠，「我是來秀一下我的午睡技術，讓大家看看君王是怎麼睡覺的」。

一旁的24歲英語女老師柳美妍（Yoo Mi-yeon，譯音）穿著1件顯眼的無尾熊造型連身衣，直言自己一直有失眠問題，難入睡又容易醒，「無尾熊以沉睡著稱。我希望能藉此裝扮跟無尾熊借點（睡覺）魔力。」

數據顯示，南韓是「經濟合作暨發展組織」（OECD）中最過勞與最睡眠不足的成員國之一，睡眠時間也敬陪末座。

午後3點，比賽會場的草地上處處可見戴眼罩、睡得東倒西歪的參賽者；工作人員則開始測量參賽者的心率，確保其心率保持穩定─這是深度睡眠的指標之一。

今年的比賽最後由80多歲阿北奪冠，亞軍則是37歲上班族黃斗聖（Hwang Du-seong，譯音）。黃斗聖說，他之前累得要命，常上夜班還得開車，「所以當我看到比賽消息時，就決定要在江畔微風中好好睡一覺充飽電。我很開心能獲得第2名。」

部分參加2日南韓首爾睡午覺大賽的參賽者盛裝打扮，穿著無尾熊造型的連身服，或是扮成朝鮮君王。（美聯社）

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