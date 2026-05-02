回應美國撤軍5000人 德國、北約同聲：須為自身安全擔更大責任

美國國旗和北約聯盟旗。（法新社檔案照）

美國五角大廈宣佈將從北大西洋公約組織（NATO）盟邦德國，撤離5000名駐軍，對此，德國和北約2日回應均強調，歐洲有必要在共同安全上承擔更大責任。

法新社2日報導，北約發言人哈特（Allison Hart）2日發文表示，「正向美方了解其對德國兵力部署決定的細節」。她指出，這項調整，「凸顯歐洲有必要持續提高國防投資，並且在我們的共同安全上，承擔更大責任」。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）同日發表聲明，回應美國前述決定，表示美軍正自歐洲、也自德國縮減駐軍，「這在預料之中」，「我們歐洲必須為自身安全承擔更大責任」。

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五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，5000名駐德美軍撤離作業，將在未來6到12個月內完成，這項決定是在全面檢討美國在歐洲的兵力態勢後作出，也反映實地戰場需求與條件。

截至2025年12月31日為止，美國在德國駐有3萬6436名現役部隊。德國長期為美軍在歐洲最重要部署據點，不僅涉及歐洲防衛，美國非洲司令部總部也設在德國。

在美國宣佈這項決定前，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）4月30日曾表示，已為美國減少駐軍做準備，「正秉持互信精神，在北約各層級密切討論此事」。不過，他強調，美國在德國的大型基地「完全不在討論範圍內」，拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）對美國和德國來說，都具有「無可取代的功能」。

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