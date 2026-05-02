中國「假新聞網站」滲透日本 「紙牆行動」至少15偽網媒打資訊戰

中國為在各國展開影響力工作、滲透國際輿論，於2年多前在日本國內被揭露的15個假新聞網站，如今依然持續運作中。（圖擷取自「富士山時刻」）

最新消息指出，中國為了各國增加影響力、滲透國際輿論，2年多前在日本國內被揭露的15個假新聞網站，目前證實這15個網站至今竟「全數照常運作中」。這些網站長期偽裝成正規新聞媒體，散布摻雜謊言的資訊與陰謀論，企圖操控輿論。專家更警告，這些假訊息的最終目的，恐怕是為了讓生成式人工智慧（AI）讀取，進而引爆更大規模的資訊戰。

根據《產經新聞》報導，像是「富士山時刻」、「日光新聞」、「仙台新聞」、「福岡快報」、「德島線上」等，這些名稱看似日本地方媒體的網站群，昨天（1日）仍持續刊登關於日本、美國、俄羅斯、韓國以及體育相關的所謂「新聞」。

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這批網站其實早在2024年2月就已被加拿大多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院的「公民實驗室（Citizen Lab）」列入調查，報告書明確點名123個「中國系假媒體網站」，而在全球受害國家中，數量最多的是韓國（17個），次多則是日本與俄羅斯（各15個）。

在日本被查獲的假網站新聞中，雖然絕大多數使用日文，但語句生硬、文法不自然的表達極為顯眼，甚至多個網站同時刊登完全相同文章的情況也屢見不鮮。

以1日當天為例，這15個網站中的絕大多數，都以「這位僧侶多虧了對電腦遊戲的熱愛，而成為社群媒體之星」為標題，刊登了一篇關於「安徽省合肥市明教寺華陽尊者」的文章。內容稱「出家成為僧侶已有20年。他在2000年代開始玩電腦遊戲……南華早報報導」，文末語氣更是自相矛盾，混雜了日文的「簡體（だ・である）」與「敬體（です・ます）」。

此外，4月13日「日光新聞」刊登一篇關於美國職棒大聯盟道奇隊投手佐佐木朗希的新聞中，也出現了「道奇隊右腕Roki Sasaki誓言爭取更好成績」、「佐佐木於13日（韓國時間）進行了……公演」等，將片假名與漢字兩種名字表記混用的荒謬情況。這些網站有時還會直接轉載由中國中央電視台（CCTV）旗下網站刊登的同一篇英文文章。

公民實驗室在報告書中明確指出，這些是「一個由中國國內營運之網站構成的龐大網絡，在歐洲、亞洲、中南美洲等30個國家偽裝成地方新聞媒體，並混雜在大量的商業新聞稿中，以此散布親中假訊息以及人格攻擊。」

公民實驗室將中國方面展開的這項行動命名為「紙牆（Paperwall）」，報告進一步點出，這與中國深圳市的一家公關公司息息相關，證實了在數位影響力工作領域中，民間企業的角色重要性與日俱增，且「中國政府有利用這些企業作為白手套的傾向」。

令人擔憂的是，儘管這些假新聞網站在2年多前就已被揭發，為何「紙牆行動」至今仍能持續發文？研究假訊息與影響力工作的一橋大學特任助教鈴木涼平一針見血指出：「在海外，已經能看到生成式AI讀取這些假網站文章內容，並根據偏頗的意見或假訊息來回答發問使用者的案例。紙牆行動持續發布文章，背後目的極可能就是企圖透過生成式AI來進行更隱蔽、更深遠的資訊操控。」

（圖擷取自@WOrjwxf1Zr52443社群平台「X」）

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