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    首頁 > 國際

    遭美軍扣押貨輪「圖斯卡號」 疑運送軍民兩用物資

    2026/04/21 19:14 編譯管淑平／綜合報導
    美國中央司令部公佈照片，美軍搭乘小艇20日在遭美扣押的「圖斯卡號」貨輪附近巡邏。（路透）

    美國中央司令部公佈照片，美軍搭乘小艇20日在遭美扣押的「圖斯卡號」貨輪附近巡邏。（路透）

    《路透》20日引述海事安全消息來源說法，日前遭美國陸戰隊登船扣押的貨輪「圖斯卡號」（Touska），可能載運華府認定的軍民兩用物資，可供軍方使用。

    《路透》報導，這艘小型貨輪懸掛伊朗旗，隸屬於遭美制裁的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL），19日在位於阿曼灣的伊朗查巴哈港（Chabahar）外海遭美軍登船扣押，根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，該船最近一次回報船隻位置為格林威治時間13時08分。美國中央司令部表示，圖斯卡號違反美國的封鎖令，在6小時的期間內多次無視美方的警告。

    數名安全消息人士指出，他們初步研判這艘從亞洲出發的貨輪，當時可能正載著軍民兩用物品，而該艘貨輪先前即有運送兩用物品的紀錄。消息人士並未透露船上載運物品細節。不過，中央司令部先前已列出金屬、管材、電子元件等，指這些物品同時具有軍事和工業用途，可被扣押。

    伊朗外交部21日指控美軍攻擊該艘伊朗商船，為「非法行為並違反國際法」，要求立即釋放該船、船上人員和家屬；伊朗並且警告美軍此舉已經違反停火協議，華府要為情勢升高負責。伊朗軍方前一天的談話，證實該艘貨輪是來自中國，並態度強硬批評美國「武裝海盜」，他們準備好為這種「明目張膽的侵略」與美對抗，但是礙於貨輪上有船員家屬，行動有所顧忌。

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