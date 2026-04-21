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    首頁 > 政治

    非洲模里西斯等3國無端取消飛航許可 總統賴清德暫緩史瓦帝尼訪問

    2026/04/21 19:26 記者蘇永耀／台北報導
    總統府舉行記者會，宣布總統原定前往史瓦帝尼訪問行程暫緩，記者會並分別由總統府秘書長潘孟安（左）、國安會會秘書長吳釗燮（右）分別說明。（記者田裕華攝）

    總統府舉行記者會，宣布總統原定前往史瓦帝尼訪問行程暫緩，記者會並分別由總統府秘書長潘孟安（左）、國安會會秘書長吳釗燮（右）分別說明。（記者田裕華攝）

    首次上稿 18:16
    更新時間 19:26（新增照片）

    總統府今天晚間發出最新聲明說，總統原定於明（22）日出發前往史瓦帝尼訪問行程，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

    總統府秘書長潘孟安在臨時記者會說，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

    中華民國台灣是主權國家，台灣是世界的台灣，兩千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家有權力阻擋，也無法阻擋。對於連日協助我國交涉相關事宜之理念相近國家，我國也在此表達衷心感謝。

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