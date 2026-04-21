「鄭習會」中國升高打壓賴清德出訪 總統府：善意是假 威脅是真

總統府舉行記者會，宣布總統原定前往史瓦帝尼訪問行程暫緩。記者會由總統府秘書長潘孟安說明。 （記者田裕華攝）

總統賴清德原訂明日前往非洲友邦史瓦帝尼王國訪問，總統府秘書長潘孟安今天表示，出訪行程確定因中國干預而緊急延緩，這在過往絕無僅有，而北京當局對外宣稱對台有善意、兩岸要和平，此次則可證明中國善意是假的、威脅是真的。

今年是台灣與史瓦帝尼建交58週年，為慶祝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年，以及史王58歲華誕慶典，史瓦帝尼24日到26日有一系列慶祝活動，賴總統原規劃22日至27日直飛訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。不過，潘孟安、國安會秘書長吳釗變、外交部次長吳志中、總統府發言人郭雅慧晚間舉行臨時記者會，說明賴總統出訪遇中國干預而緊急延緩。

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潘孟安表示，因應緊急情勢變化，賴總統出訪專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首安全、訪團飛航安全，因此決定行程暫緩，賴總統另將指派特使出席史瓦帝尼國家雙慶活動。

媒體詢問，在國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面「鄭習會」後遇到此事，是否會認為中國善意是假。潘孟安則說，中國破壞台海、區域和平穩定永遠都沒有理由、說一套做一套，這就是威權、霸權國家的常態跟心態，且長期以來，中國在第一島鏈、台海周邊的軍演、騷擾不減反增也引發國際關注。

潘孟安表示，北京當局對外宣稱對台有善意、兩岸要和平，卻持續威脅打壓台灣，再三傷害台灣民眾情感，此次也能證明中國善意是假的、威脅是真的，中華民國政府強力譴責北京當局做法，也再次強調，台灣有權利走向世界，世界也更需要台灣的貢獻，中國的打壓跟阻擋，影響不了台灣民眾走向世界的決心。

出訪前夕緊急延緩行程，潘指出，這翻開中華民國歷史，或是放諸全世界皆絕無僅有，這種霸權國家影響其他主權國家、影響他想要統戰國家的做法過往很少看到，凸顯北京當局的惡意是司馬昭之心路人皆知。

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