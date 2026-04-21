總統出訪受阻！南方聯合問政聯盟：中共越是打壓、台灣越要站穩

總統賴清德出訪非洲友邦受阻，圖為賴清德前天出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會場景。（資料照，記者李惠洲攝）

針對總統賴清德出訪受阻！南方聯合問政聯盟表達對政府決定全力支持，並對中共疑以經濟脅迫、政治施壓方式，打壓台灣國際空間的惡劣行徑，表達最強烈憤怒與最嚴正譴責，同時向台灣鄉親喊話，中共越是打壓、台灣越要站穩。

聯盟指出，這不是一件單純外交事件，更不是一般行政技術問題，而是中共再次赤裸裸地把霸權黑手伸向國際社會，企圖透過威逼利誘、政治操作與強勢施壓，阻撓台灣與友邦正常往來。

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聯盟強調，中共長期對台文攻武嚇，口口聲聲說要交流，實際上卻一再在國際社會以各種手段封鎖台灣、孤立台灣、羞辱台灣；如今竟連台灣國家元首出訪友邦的飛航安排都要粗暴介入，已經充分暴露其專制政權本質，也讓全世界再次看清，中共才是破壞現狀、威脅和平的來源。

聯盟表示，政府在此情勢下，以元首安全、訪團安全及整體飛航安全為最高考量，作出暫緩出訪、改派特使的決定，是面對外部惡意打壓下最負責任的選擇；聯盟堅定支持政府守護國家安全，在國際上持續據理力爭，絕不向霸權低頭。

聯盟嚴正宣示，中華民國台灣是主權國家，台灣不是任何政權的附屬，更不是中共可以任意打壓、操弄與封鎖的對象，兩千三百萬台灣人民有權利走向世界，有權利與友邦交流，有權利決定自己的未來，任何中共的脅迫，都只會讓台灣人民更加團結，更堅定守護民主自由與國家尊嚴。

聯盟呼籲全體國人此刻更應團結一致，做政府最堅強後盾，共同對抗中共的惡意打壓，守住台灣的主權、安全、尊嚴與國際空間，中共越是打壓，台灣越要站穩，中共越是封鎖，台灣越要昂首向前。

南方聯合問政聯盟成員包括高市議長康裕成，簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓等市議員。

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