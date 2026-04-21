非洲唯一邦交國！建交逾半世紀 《BBC》曝史瓦帝尼對台關鍵地位

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（右三）（King Mswati III）應我國政府邀請訪台，2022年搭乘專機抵達台灣桃園國際機場國賓門進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右二）前往接機表達歡迎之意。 （記者劉信德攝）

總統府在4月13日宣布，總統賴清德將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼，慶祝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年。外媒《BBC》特別專題報導，揭曉在中國不斷施壓、甚至祭出「貿易封鎖」的威脅下，台史關係為何仍能維持半世紀的背後關鍵。

《BBC》報導指出，過去30年間，已有10個非洲國家先後與台灣斷交，轉向投奔北京。目前，史瓦帝尼成為台灣在非洲唯一的邦交國（1968年建交），更被台灣外交人士形容為「中國在非洲最想得到的最後一塊拼圖」。

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面對北京的虎視眈眈，中國官方不僅多次喊話史瓦帝尼「認清大勢」，更在今年5月起給予53個非洲國家零關稅待遇時，唯獨排除史瓦帝尼。然而，北京在非洲大規模投入基建的策略也並非無往不利，報導引述政大教授楊昊分析，各國也在觀察，斷交後的利益承諾是否真的會落實，例如宏都拉斯在與台斷交後，白蝦出口中國的採購量便遠不如預期。

「王室說了算」 獨特政體成穩交關鍵

史瓦帝尼是目前非洲唯一的「絕對君主制」國家，國王恩史瓦帝三世擁有實權。學者嚴震生指出，正是這種政治體制讓史瓦帝尼能抗拒中國壓力。由於國王是實質元首，「他說了算」，只要國王本人願意維持與台灣的邦交，國內便不會有太多雜音。

此外，相較於中國偏好投資顯眼的基建，台灣則深耕醫療、農業與科技教育。從派遣醫療團隊為國王及其妃子治療新冠肺炎，到協助鄉村電氣化、推動王家科技園區，台灣的援助對當地人民而言更具「有感性」。目前更有超過600名史國學生在台求學，長期培養當地社會精英，鞏固台史情誼。

現階段台灣邦交國數量處於12個的歷史新低，外界質疑守住這些小國的意義。嚴震生認為，這具有極大的「現實意義」，因為唯有正式邦交國，能在聯合國、WHO、ICAO等國際場合，為台灣正式提案並參與辯論。雖然美、日等國支持台灣，但在外交程序上，正式提案仍需依賴邦交國代勞。

報導最後提到，台灣外交情勢有望「止跌回升」。中美洲友邦宏都拉斯近期因內部政治變動及中國承諾跳票，傳出在美方協助下有復交轉機。若能成功「回頭」，將成為台灣近 20 年來首個止跌回穩的里程碑。

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