中國施壓阻礙總統賴清德出訪 周軒：習鄭會「善意」發生效果了

總統賴清德暫緩出訪史瓦帝尼的行程。（資料照）

總統賴清德原定明天（22日）啟程出訪友邦史瓦帝尼，但因中國施壓，專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，訪問行程因此暫緩。對此，政治工作者周軒痛批，看來國民黨主席鄭麗文跟中共總書記習近平見完面後，帶回來的「善意」已發生效果了。

周軒今晚在臉書發文，「鄭麗文從中國與習近平見面完之後，帶回來的善意，剛剛發生效果了。由於航線上面相關國家，遭到中國經濟脅迫及打壓威脅，臨時取消允許台灣總統專機的飛越國境的許可。賴清德總統原定出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程取消。」

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「根據我方與友方掌握情資，中國是對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等『經濟脅迫』，要求三國撤銷對台灣總統專機，航經其飛航情報區的飛航許可。三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。」

周軒指出，「實務上，按照國際民航規範以及慣例，除非有明顯惡意、安全上威脅，對於類似飛越FIR並不能無故拒絕，因為這會嚴重衝擊飛航安全，例如長航程班機可能因此遭遇無備降場等飛安威脅等。這種臨時撤銷的決定，國際罕見。」

最後他直言，「這種透過政治、經濟施壓第三國，使其改變飛航許可決定的主權行為，用以打壓其他國家的國際往來，由於涉及干涉他國內政、衝擊飛安這樣的普世原則，中國無視於國際規則和秩序的粗暴做法，也是史上僅見。」

針對此消息，國民黨則是急著跳出來聲明，稱「賴清德總統訪問史瓦帝尼被迫暫緩，和鄭習會無關」，並再次強調兩岸維持溝通管道，至關重要。

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