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    日本7.7強震「成因類似311」 郭鎧紋示警4地區恐影響台灣

    2026/04/21 15:50 即時新聞／綜合報導
    日本東北海域昨（20）日下午發生規模7.7強震，青森縣最高震度達5強，氣象廳緊急對東北、北海道靠太平洋沿岸發布海嘯警報。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本東北海域昨（20）日下午發生規模7.7強震，青森縣最高震度達5強，氣象廳緊急對東北、北海道靠太平洋沿岸發布海嘯警報。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本東北海域昨（20）日下午發生規模7.7強震，青森縣最高震度達5強，氣象廳緊急對東北、北海道靠太平洋沿岸發布海嘯警報，並示警未來一週需防範更大規模地震發生。對此，台灣地震專家郭鎧紋分析此次原因，是太平洋板塊隱沒至北美板塊所致，又指出若4處海溝與海盆發生地震活動，台灣需高度警戒。

    綜合日媒報導，昨日發生的規模7.7強震，震央位於三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣東側海域），震源深度約19公里。日本氣象廳在昨日晚間的緊急記者會，對北海道到千葉縣等太平洋沿岸的7個縣市都道縣、共182個市町村，發布「北海道、三陸外海後發地震注意情報」，該警示是針對發生規模7以上地震後，呼籲住在警戒地區的民眾留意未來一週內小心發生巨大地震，並隨時做好避難準備。

    前中央氣象局（氣象署前身）地震預報中心主任郭鎧紋分析，昨日這起強震是因為太平洋板塊隱沒至北美板塊之下所致，並指出其成因與2011年「311 大地震」相似，都是發生在從堪察加半島的千島海溝、一路延伸至北海道的日本海溝，該地區是日本當局長期關注的地震活躍區。郭鎧紋指出，本次強震的震央比311偏北，不過因為距離台灣遙遠，無論餘震還是引發的海嘯，均不會對台灣有直接影響。

    郭鎧紋指出，日本311大地震發生前幾日，曾發生規模7.3的前震，之後才出現規模9.0的主震，根據歷史統計，「主震變前震」的機率約為5％。另外，郭鎧紋還觀察到一個特殊的地理趨勢，就是近年全球發生6起規模7以上的強震中，有4個集中在澳洲北邊，剩下2個在青森縣外海（包含2025年12月的7.6強震），加上過去幾年岩手縣外海也曾發生規模6.5以上地震，推斷日本海溝發生的地震有向北推進的趨勢。

    郭鎧紋進一步說明，日本周邊板塊活動主要有2組，一組為太平洋板塊隱沒至北美板塊之下；另一組則是從西南日本延伸至琉球一帶，由菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊之下。南海海槽延伸進入琉球海溝後，可分為北、中、南3段，其中琉球群島與琉球海溝中段活動對台灣影響較有限；若是在東經123度以西的東南澳海盆、南澳海盆與和平海盆以及琉球海溝南段發生地震，對台灣影響較大，需多加注意。

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