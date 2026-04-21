日本7.7強震「成因類似311」 郭鎧紋示警4地區恐影響台灣

日本7.7強震「成因類似311」 郭鎧紋示警4地區恐影響台灣2026/04/21 15:50 即時新聞／綜合報導
日本東北海域昨（20）日下午發生規模7.7強震，青森縣最高震度達5強，氣象廳緊急對東北、北海道靠太平洋沿岸發布海嘯警報。（圖擷取自社群平台「X」）
日本東北海域昨（20）日下午發生規模7.7強震，青森縣最高震度達5強，氣象廳緊急對東北、北海道靠太平洋沿岸發布海嘯警報，並示警未來一週需防範更大規模地震發生。對此，台灣地震專家郭鎧紋分析此次原因，是太平洋板塊隱沒至北美板塊所致，又指出若4處海溝與海盆發生地震活動，台灣需高度警戒。
綜合日媒報導，昨日發生的規模7.7強震，震央位於三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣東側海域），震源深度約19公里。日本氣象廳在昨日晚間的緊急記者會，對北海道到千葉縣等太平洋沿岸的7個縣市都道縣、共182個市町村，發布「北海道、三陸外海後發地震注意情報」，該警示是針對發生規模7以上地震後，呼籲住在警戒地區的民眾留意未來一週內小心發生巨大地震，並隨時做好避難準備。
請繼續往下閱讀...
前中央氣象局（氣象署前身）地震預報中心主任郭鎧紋分析，昨日這起強震是因為太平洋板塊隱沒至北美板塊之下所致，並指出其成因與2011年「311 大地震」相似，都是發生在從堪察加半島的千島海溝、一路延伸至北海道的日本海溝，該地區是日本當局長期關注的地震活躍區。郭鎧紋指出，本次強震的震央比311偏北，不過因為距離台灣遙遠，無論餘震還是引發的海嘯，均不會對台灣有直接影響。
郭鎧紋指出，日本311大地震發生前幾日，曾發生規模7.3的前震，之後才出現規模9.0的主震，根據歷史統計，「主震變前震」的機率約為5％。另外，郭鎧紋還觀察到一個特殊的地理趨勢，就是近年全球發生6起規模7以上的強震中，有4個集中在澳洲北邊，剩下2個在青森縣外海（包含2025年12月的7.6強震），加上過去幾年岩手縣外海也曾發生規模6.5以上地震，推斷日本海溝發生的地震有向北推進的趨勢。
郭鎧紋進一步說明，日本周邊板塊活動主要有2組，一組為太平洋板塊隱沒至北美板塊之下；另一組則是從西南日本延伸至琉球一帶，由菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊之下。南海海槽延伸進入琉球海溝後，可分為北、中、南3段，其中琉球群島與琉球海溝中段活動對台灣影響較有限；若是在東經123度以西的東南澳海盆、南澳海盆與和平海盆以及琉球海溝南段發生地震，對台灣影響較大，需多加注意。
北海道・三陸沖後発地震注意情報は過去の事例等をもとに運用されています。— みんなで創る防災・減災 （@bousai_gensai_） April 20, 2026
東日本大震災の際にはM7.3の地震の2日後に本震が発生しました。 https://t.co/XGPggPggiG pic.twitter.com/cDQLMLErwk
地震の規模が「M7.7」に更新されました。デカいです。エネルギーは、能登半島地震（M7.6）の1.4倍、阪神・淡路大震災を起こした地震（M7.3）の4倍です。これ以上の地震は311後の日本周辺でも6回しかない。 pic.twitter.com/E6nfaO5tAU— 藤島新也＠災害担当記者???? （@shinyahoya） April 20, 2026