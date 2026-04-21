出訪史瓦帝尼喊卡 賴清德：任何打壓無法改變台灣走向世界的決心

總統賴清德。（資料照）

受到中國打壓，總統府今晚宣布賴清德總統暫緩訪問史瓦帝尼行程。賴清德也透過臉書說明，很遺憾要向國人同胞報告，原定明日率團前往友邦史瓦帝尼王國，展開「台史同慶 攜手共榮」之旅。然而，專機行經的部分國家，近日無預警地在中國壓力下，臨時取消專機的飛航許可。

他說，基於國家安全、飛航安全的最高考量，接受國安團隊的建議，決定暫緩本次訪問。

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賴清德強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界、與理念相近夥伴深化合作。中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

改派特使前往史瓦帝尼

總統說，雖然本次出訪暫緩，但台灣對史瓦帝尼的重視與情誼絲毫未減。他將會指派特使前往出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典，為恩史瓦帝三世國王陛下與史國人民，送上台灣人民最誠摯的祝福。我們的外交團隊也會持續推動各項雙邊合作計畫，讓台史邦誼在挑戰中更加堅韌。

賴總統說，要感謝所有在這個關鍵時刻伸出援手，積極提供協助的夥伴國家。台灣不會孤單面對世界，台灣會和友好的夥伴站在一起，共同守護民主自由、維護區域安全穩定。

他強調，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力；這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變。

我們會以沉穩的步伐、務實的行動，繼續為台灣的外交工作來打拚。

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