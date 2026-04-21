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    首頁 > 政治

    總統出訪史瓦帝尼告吹 民進黨轟：鄭習會後中國對台粗暴打壓

    2026/04/21 18:59 記者陳鈺馥／台北報導
    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    中國政府透過施壓非洲塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國，無端取消賴清德總統出訪史瓦帝尼專機飛航許可。民進黨發言人林楚茵今日表示，對於中國違反國際規範與慣例，以及干涉他國內政的野蠻行為，表達嚴正譴責。

    賴清德總統原定明日出發前往我國在非州唯一邦交國史瓦帝尼訪問，但因中國以經濟脅迫在內的強力施壓，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，今日無端取消專機飛航許可，導致總統出訪告吹。

    林楚茵指出，中華民國是主權獨立的國家，元首出訪友邦本是正常的外交工作，然而北京當局仍一如既往，試圖限縮台灣國際空間，甚至變本加厲地以逼迫第三國的方式，阻撓我國與友邦的正常交流。她強調，甫結束的習鄭會，中國不斷吹噓「惠台」糖衣，協力者甚至說中國有「巨大的善意」，如今對台灣的粗暴打壓，對第三國的內政干涉，正是對中國官方宣傳最大的諷刺與打臉。

    林楚茵呼籲，面對中國蠻橫打壓、破壞區域和諧及侵犯我國主權的行為，朝野應不分黨派同聲譴責。我們更應在此刻，給予仍在崗位上努力不懈的外交與國安團隊最大的支持與打氣，讓台灣持續被世界看見，勇敢堅定地走向世界舞台。

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