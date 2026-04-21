鄭麗文稱「習近平把台灣當一家人」莊瑞雄轟：連飛機都不讓你飛

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

針對我國總統原定出訪非洲友邦行程，因中共施壓第三國臨時取消飛航許可而被迫暫緩，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今日表示，這起事件已經清楚揭示，中共對台策略從來不是所謂「和平善意」，而是以經濟與政治手段進行的全面性打壓。

莊瑞雄指出，這次包括多個國家在無預警情況下取消飛航許可，背後就是中共長期透過經濟脅迫、外交施壓的結果。這不是單一事件，而是系統性的國際干預；不是正常互動，而是赤裸裸的政治打壓，這種行徑不僅限縮台灣的國際空間，更對國際社會的自由往來與主權決定構成嚴重挑戰。

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針對國民黨主席鄭麗文日前表示「習近平把台灣當一家人，對我們好都來不及，怎麼會想要打你？」等言論，莊瑞雄直言，這次事件就是最直接的現實檢驗，「如果真的把台灣當一家人，怎麼會第一時間就是阻擋我們出訪？連飛機都不讓你飛，這樣的一家人，國人真的能接受嗎？」

莊瑞雄批判，國際社會看到的是中共透過各種手段壓縮台灣，而不是什麼溫情喊話或和平承諾，嘴巴說和平，手上卻在施壓封鎖；口口聲聲一家人，實際上卻是用條件、用威逼在要求你接受特定立場，這不是善意，是控制。他認為，鄭麗文相關發言在這次事件之下顯得格外諷刺，甚至可能誤導國人對現實局勢的判斷。

莊瑞雄強調，台灣從來不是衝突的挑起者，但也不會因為壓力而放棄基本的國際權利。真正的和平，是建立在對等與尊嚴之上，而不是被限制、被矮化之後的被動接受。他呼籲，國民黨應該清楚看見當前局勢的本質，台灣要的不是被安排的和平，而是可以自由走向世界的權利；如果所謂的「一家人」，代價是連出國都要被批准，那這樣的關係，台灣人民不會接受。

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