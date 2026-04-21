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    首頁 > 政治

    林楚茵：中共粗暴打壓台灣外交 戳破鄭習會「惠台」善意

    2026/04/21 19:03 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    總統原定於明（22）日出發前往史瓦帝尼訪問行程，卻因中共施壓，專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，出訪行程因此暫緩。民進黨立委林楚茵怒斥，習鄭會才剛結束，中國不斷吹噓「惠台」善意；如今中國對台灣粗暴打壓，正好戳破中國大外宣的糖衣，面對中國粗暴打壓台灣外交，呼籲朝野應同聲譴責。

    林楚茵指出，中國竟透過打壓非洲相關國家的方式，無端取消明日賴清德總統出訪史瓦帝尼專機的飛航許可。中華民國是主權獨立的國家，元首出訪友邦，本來就是正常的外交工作，中國卻一再施壓第三國，阻撓台灣與友邦的正常交流，這根本就是違反國際規範、干涉他國內政的野蠻行徑。

    更諷刺的是，林楚茵痛批，習鄭會才剛結束，中國不斷吹噓「惠台」善意；如今中國對台灣粗暴打壓，正好戳破中國大外宣的糖衣。面對中國這種蠻橫打壓、破壞區域和諧、侵犯我國主權的行為，朝野不分黨派，都應該同聲譴責。

    她強調，台灣不會因為打壓就退縮，請大家一起為仍在第一線努力不懈的外交與國安團隊加油，讓台灣持續被世界看見。

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