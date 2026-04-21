日自衛隊10式戰車訓練3死事故 爆炸點為砲塔

圖為日本三菱重工位於北海道千歲的設施，正在對一具10式主力戰車的砲塔進行精密檢測與大修作業。（圖：日本三菱重工）

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，車內4名隊員遭受波及，釀成3人死亡、1人受傷。據稱爆炸點位於車體上方、用於發射砲彈的「砲塔」內部，死亡的3人分別為45歲的二等陸曹（相當於中士）、31歲與30歲的2名三等陸曹（相當於下士）。

NHK報導，陸上自衛隊最高負責人、陸上幕僚長荒井正芳下午在防衛省召開臨時記者會表示，「對於給當地在內的國民帶來困擾與不安，深感抱歉」，並透露已在位於熊本市的西部方面總監部設立事故調查委員會。

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根據陸上自衛隊，當時進行訓練的是以大分縣玖珠駐屯地為據點的西部方面戰車隊，使用的是被稱為「10式戰車」的車型。4名隊員分別擔任負責指揮的「戰車長」、負責射擊的「砲手」、確認射擊是否準確的「安全係」以及負責駕駛戰車的「操縱手」。

爆裂點位於車體上方、用於發射砲彈的裝置「砲塔」內部。西部方面戰車隊表示，「我們對此高度重視，將優先查明原因與事實關係，並全力防止再次發生。」

大分縣當地消防單位表示，傷者臉部燒傷，但意識清楚。

根據自衛隊官網資料，10式戰車為陸上自衛隊第4代主力戰車，全長約9.5公尺、寬約3.2公尺、高約2.3公尺，總重量約44噸，最高時速約70公里，乘員編制為3人。

日出生台演習場橫跨大分縣玖珠町、九重町與由布市，總面積約4900公頃，相當於1400個東京巨蛋，是西日本規模最大的陸上自衛隊演習場之一，除日常訓練外，也常用於與駐日美軍聯合訓練。

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