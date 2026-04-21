捷總理拒供維特齊專機訪台惹議 捷媒：台投資貢獻大

捷克總理巴比斯以可能影響對中商業利益為由，拒絕提供專機給參議長維特齊前往台灣，引起熱議。（擷自Andrej Babiš臉書）

捷克總理巴比斯以可能影響對中商業利益為由，拒絕提供專機給參議長維特齊前往台灣，引起熱議。根據捷克投資局資料，台灣在捷克創造近2.5萬個工作機會，高於中國不到6000個工作貢獻。多家捷媒指出，「台灣的投資與就業帶來顯著正面影響」。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）預計在6月初訪問台灣，然而捷克政府拒絕提供專機給維特齊訪台，請其搭乘民航前往，理由是不希望此行被視為官方背書，進而損害捷克在中國的商業利益。

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總理巴比斯（Andrej Babiš）說：「我們將推行務實的外交政策。我會訪問亞塞拜然、哈薩克、烏茲別克，為我們的企業爭取商機，而不是那種幾乎沒有帶來任何成果、反而傷害企業的價值外交。」

此舉在捷克政壇引發激烈辯論，捷克媒體也紛紛關注並比較台灣與中國在捷克的投資現況。

● 台灣在捷創造就業逾中國4倍 捷媒指影響顯著正面

根據捷克投資局（CzechInvest）資料，目前台灣在捷克共有40個投資項目，創造2萬4701個工作機會，成為就業貢獻前5大投資來源之一。中國在捷克的投資項目為35個，創造5694個工作機會。

捷克媒體Seznam Zprávy指出，「數據顯示，台灣並未損害捷克商業，反而在投資與就業方面帶來顯著正面影響；而中國則仍是重要但以進口為主的貿易夥伴」。

根據報導引述，捷克工業與運輸聯盟副主席斯皮察（Radek Špicar）表示，台灣與中國市場對捷克都非常重要，「捷克企業對這2個市場都有濃厚興趣，也有公司同時向兩地出口」。

斯皮察指出，捷克應對中國與台灣採取協調一致的策略，以促進雙方市場發展潛力，並以德國經驗為參照。

● 台捷經貿來往加深 捷克對中長期貿易逆差大

Seznam Zprávy報導，捷克與台灣的經濟關係可追溯至1990年代。1995年，布拉格迎來第一個台灣商業代表團。隨後在1990年代末，台灣企業開始在捷克大規模投資，主要為IT產業，例如鴻海與華碩。

台灣與捷克關係在2020年顯著升溫，當時維特齊成為首位訪台的歐盟國家參議長。此後合作迅速深化，雙邊政治訪問次數大幅增加，到2024年達到71次。

此趨勢並非捷克獨有。自2020年以來，整個歐洲與台灣的合作都明顯加強，原因包括疫情期間供應鏈中斷、地緣政治緊張，與歐洲降低對中國的依賴。

報導指出，2024年捷克在歐盟成員國中與台灣的貿易額排名第7，在全球排名第33。捷克從台灣主要進口電子零組件，用於組裝後再出口。

2024年捷克從台進口額達17.6億歐元（約新台幣651億元），包括ICT元件、智慧型手機、摩托車、自行車零件與印刷電路板。同年，捷克對台出口達3.98億歐元（約新台幣147億元）。

2025年1月至2026年2月期間，捷克對台出口約為106億克朗（約新台幣161億元），進口則約為469億克朗（約新台幣714億元）。

捷克出口以汽車斯柯達（Škoda Auto）為主，其他產業包括光學、機械與電子，包括捷克的摩瑟水晶（Moser）、保養品菠丹妮（Botanicus）、工具機廠TOS Varnsdorf、進口設計燈具公司Lasvit與Preciosa等。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）引述，汽車專家克納普（Petr Knap）表示：「斯柯達對台灣的出口不到其總產量的1%，但仍是捷克對台最大出口商。目前台灣仍是規模較小且結構較單一的貿易夥伴，但具潛力，同時也存在地緣政治風險。」

近期投資捷克的台灣公司包含專注於資安晶片防護的振生半導體（Jmem Tek）；以及新泰工業（CTi Cable）投資約1.2億克朗在布拉格附近設立生產中心。

另一方面，數據顯示，捷克與中國的貿易長期處於顯著逆差狀態，2024年逆差達8463.8億克朗；捷克出口至中國金額為758.5億克朗，從中國進口達9222.3億克朗。中國是捷克第2大進口貿易夥伴，但中國在捷克出口市場中僅排名第17。

捷克主要從中國進口電子產品、服裝與汽車。同時，中國汽車品牌，如比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）、小鵬（XPENG）等正逐漸進入捷克市場。捷克企業在中國主要集中於上海與南部地區，斯柯達曾是重要企業，但由於市場環境變化，計劃於今年年中退出中國市場。

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