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    外國網友嗆「沒盜版沒人看」 韓漫作家反擊：關盜版後銷售增7倍

    2026/04/21 19:46 即時新聞／綜合報導
    韓國漫畫家「YD」指出，自從盜版網站一一關閉後，正版銷售量最高上升了7倍。（圖擷取自「bomtoon.tw」）

    韓國漫畫家「YD」指出，自從盜版網站一一關閉後，正版銷售量最高上升了7倍。（圖擷取自「bomtoon.tw」）

    隨著版權意識提高，BATO.TO等多個盜版漫畫、小說網站遭到日本、南韓、中國聯手查封，有許多英語系、拉丁語系國家讀者跑到韓國漫畫家的社群平台「X」嗆聲「沒盜版沒人看你們的作品」，不料被韓國漫畫家「YD」回嗆「在知名非法網站上刪除網路漫畫後，銷售額最高上升了7倍」。

    韓國漫畫家「YD」目前在台灣Bomtoon平台作品有世子的專屬內侍、男奴，經常在網路平台「X」與多國籍網友探討「盜版如何危害正版作家生存」，從英語系到拉丁語系國家，只要他海巡到都會回覆，由衷希望有一天，所有讀者都能利用正版管道，讓付出勞動力的作者們得到應有的報酬。

    近日「YD」貼文再次強調「非法翻譯和非法分享已經是國際社會公認的犯罪」，更提到「如果你們不願尊重作者的權利，那就不要看漫畫」、「漫畫、網路漫畫產業已正式拒絕你們骯髒的偷竊宣傳」，一再強調想要產業持續發展，就要支持正版管道。

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