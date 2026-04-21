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    首頁 > 國際

    南韓擺脫生育後段班？ 今年預計將有30萬名新生兒

    2026/04/21 19:58 即時新聞／綜合報導
    南韓去年4月至今年3月在公共衛生中心登記懷孕的孕婦和新媽媽總人數達到35.1萬人，顯示低出生率趨勢出現鬆動跡象，與台灣形成強烈對比；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    南韓去年4月至今年3月在公共衛生中心登記懷孕的孕婦和新媽媽總人數達到35.1萬人，顯示低出生率趨勢出現鬆動跡象，與台灣形成強烈對比；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    台灣去年總生育率崩跌至0.695，即平均每位育齡婦女一生生育不到0.7個小孩，今年3月新生兒也僅8798人，而南韓似乎暫時脫離「生育後段班」，官方數據顯示，南韓去年4月至今年3月在公共衛生中心登記懷孕的孕婦和新媽媽總人數達到35.1萬人，顯示低出生率趨勢出現鬆動跡象，與台灣形成強烈對比。

    綜合韓媒報導，南韓保健福祉部今（21日）表示，懷孕登記人數雖然不是正式統計指標，但能視為預估未來新生兒人數的「領先指標」。由於未生下活胎的懷孕通常占10至15%，南韓今年新生兒人數預估將達到30萬人左右。

    南韓保健福祉部指出，去年出生人口數已回升至25萬人，今年將進一步攀升。若能達成，將是繼2019年後，時隔7年再度恢復至30萬人。

    短期指標同樣樂觀。今年第1季南韓行政安全部彙編的出生登記件數為7萬3742件，較去年同期增加約15%，創下史上最大增幅。雖然出生登記件數與國家統計廳的正式出生人口數據不完全一致，但誤差範圍通常在2%左右，實際出生人數的增加也已成為必然。

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