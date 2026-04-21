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    又有台灣人被抓！羽田機場接連查獲私運1毒品 日警懷疑背後「這問題」

    2026/04/21 19:13 即時新聞／綜合報導
    近期日本機場接連破獲多起台灣籍旅客攜帶新型毒品「依托咪酯」的案件。喪屍菸彈示意圖。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    近期日本機場接連破獲多起台灣籍旅客攜帶新型毒品「依托咪酯」的案件。喪屍菸彈示意圖。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    近期日本機場接連破獲多起台灣籍旅客攜帶新型毒品「依托咪酯」（Etomidate，俗稱「喪屍煙彈」）的案件，且查獲數量創日本歷史紀錄。日本警視廳高度懷疑，背後涉及以亞洲為據點的國際組織犯罪，正全面展開跨國調查。

    綜合日媒報導，本月11日，據報一名64歲林姓台灣籍男子，在東京羽田機場海關被發現，托運行李中有3瓶標示為「椰子油」的液體，經鑑定液體中含有依托咪酯，隨後日本警方依違反《醫藥品醫療機器法》及《關稅法》逮捕林男。

    16日，一名自稱在餐廳打工的50歲劉姓台灣籍女子，從泰國飛抵羽田機場，被發現用來打包衣物的行李箱底部設有暗格，裡面藏著4包裝滿依托咪酯粉末的拉鍊袋，重4公斤多，創下日本破獲喪屍煙彈走私案的最大量紀錄。劉女否認自己走私毒品，宣稱行李箱是跟自己的朋友借的，不知道裡面藏有依托咪酯，但日警仍將劉女視為《醫療品醫療機器法》現行犯當場逮捕。

    19日，同樣在羽田機場又有一名64歲陳姓台灣籍男子，自馬來西亞搭機抵達，被抓到將液態依托咪酯分裝在多個標示「椰子油」的瓶中意圖混淆，但仍在入境檢查時被識破。陳男被捕後供稱，他是在社群平台上被「認識的朋友」委託，說到日本轉交別人買的東西就能獲得報酬，他因此接下「任務」，但不知道內容物是依托咪酯。

    由於短時間內破獲多起台人私運毒品，且被捕者都宣稱對內容物不知情，這種可能利用「免錢旅遊」或「高額報酬」誘騙法律常識薄弱者的模式，以及將毒品改裝為粉末或液體的專業手法，具備明顯的跨國販毒組織特徵。

    提醒民眾，出國旅遊切勿輕信社群媒體上的不明委託，一旦被查獲，即便聲稱不知情，仍將面臨法律制裁，台灣在國際的形象也會被破壞。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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