指認北韓核設施惹禍？傳美限制情報共享 南韓軍方：備戰不受影響

南韓統一部長官鄭東泳。（法新社）

南韓統一部長官鄭東泳日前在國會公開指認北韓一處新的核子設施所在地，引發美方抗議，並傳出已採取「部分限制」情報共享的報復措施，引發外界對雙方情報合作關係的擔憂。不過，南韓軍方高層人士21日出面澄清，強調美方的限制措施僅涉及部分技術性資訊，對南韓的軍事戒備態勢「未造成重大影響」。

事件的導火線是鄭東泳上月6日出席國會外交統一委員會時表示，根據國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西的報告，除了已知的寧邊與降仙之外，北韓在平安北道的「龜城」也設有濃縮鈾設施。這是南韓政府高層首次在公開場合點名龜城為核設施所在地，立即引起高度關注。

請繼續往下閱讀...

然而，美方隨後提出抗議，認為鄭東泳未經事先協商，便公開了美方透過衛星、監聽等多元管道蒐集而來的敏感情報，此舉可能洩露情報來源與方法，要求韓方採取相應措施，以防類似事件再次發生。作為回應，華府據報已於本月初開始，部分限制與南韓共享透過衛星蒐集、涉及北韓部分技術的相關情報。

儘管南韓軍方高層人士向韓聯社強調，被限制的情報並非關鍵項目，且雙方對北韓飛彈動向等關鍵軍事情報的共享與監視及偵察態勢依舊維持，但此事件已在南韓政壇引發軒然大波。

根據南韓媒體報導，這些限制措施是在雙方同盟關係面臨更廣泛緊張局勢的背景下出現的。韓民族日報報導指出，華府在通知首爾相關措施時，列舉了數項不滿，其中包括一項待審議的法案。該法案將授予首爾對非軍事區（DMZ）的出入管理權，而該區域目前由美國主導的聯合國軍司令部獨家管理。

南韓在野黨「國民力量黨」呼籲鄭東泳應引咎辭職，指他的言論損害了與華府的同盟關係，是一項「明顯的國安災難」。

面對指控，鄭東泳堅稱自己的言論是基於美國智庫「科學與國際安全研究所」（ISIS）的公開報告及南韓媒體過往的報導，屬於「早已公開的資訊」，並非洩密。他對此感到「深表遺憾」，並強調自己在去年7月14日出席人事聽證會時也提過龜城，當時並未受到指責，如今事隔九個月後卻有人舊事重提，動機似不單純。

南韓總統李在明也公開力挺鄭東泳，他在社群媒體上駁斥相關指控為「荒謬」，並強調龜城核設施的存在早已透過學術報告與媒體廣為人知，所謂「洩密」的指控都是錯誤的。目前，美國方面尚未正式對外證實此一限制措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法