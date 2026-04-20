為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沒發一槍一彈！分析：伊朗戰爭外溢 中國在「這幾個層面」受益

    2026/04/20 12:52 編譯陳成良／綜合報導
    美國海軍伯克級驅逐艦發射戰斧飛彈，針對伊朗境內目標進行打擊。美軍近期因中東衝突消耗大量精準彈藥，分析指出這同時為外界提供觀察美軍戰術的窗口，並在能源與供應鏈等層面牽動印太地區的戰略配置。（圖擷取自美國中央司令部X平台）

    美國海軍伯克級驅逐艦發射戰斧飛彈，針對伊朗境內目標進行打擊。美軍近期因中東衝突消耗大量精準彈藥，分析指出這同時為外界提供觀察美軍戰術的窗口，並在能源與供應鏈等層面牽動印太地區的戰略配置。（圖擷取自美國中央司令部X平台）

    美國在中東針對伊朗的軍事行動持續升高之際，外媒分析指出，這場戰爭的影響正全面外溢。儘管美軍在戰場上維持優勢，但相關發展使能源、供應鏈與軍事觀察等多個層面出現變化，中國亦被部分分析視為主要受益者之一。

    根據《Axios》分析報導，美軍為了應對中東戰局，已消耗高達80%的JASSM-ER（聯合空對面遙攻飛彈增程型）匿蹤巡弋飛彈庫存，並大幅消耗戰斧飛彈與愛國者攔截系統。報導指出，這不僅迫使美方從太平洋地區抽調庫存，同時也被認為提供外界觀察現代作戰樣態的窗口。

    這場衝突被形容為一場近距離的戰術觀察機會。報導指出，中國得以觀察美軍在實戰中的作戰方式，包括美軍如何運用人工智慧（AI）進行目標鎖定、航艦戰鬥群的輪替調度，以及低成本伊朗製無人機如何消耗高價攔截系統。

    分析指出，這類數據與實戰經驗成為重要參考標的，有助於理解現代戰場的運作模式，並針對防禦機制進行模擬。

    在能源領域，荷姆茲海峽的衝突風險促使各國加速能源轉型。報導指出，中國目前擁有全球超過70%的太陽能、風能與電池供應鏈，隨著全球對能源自主需求提升，北京進一步鞏固其在綠能體系中的角色。

    此外，美軍精準武器導引系統高度依賴稀土材料。報導指出，中國掌控全球約90%的稀土分離與磁鐵製造，隨著美軍武器庫存持續消耗，這類國防供應鏈的依賴風險正顯著升高。

    戰略部署牽動印太 後續效應仍待評估

    這類影響並不代表美軍的戰略優勢已消失。分析指出，美軍在中東的投入雖有其戰術必要，但也同時考驗其資源分配的彈性。當美方的決策重心集中於中東，美軍在印太地區的戰略配置也隨之受到牽動。

    報導指出，隨著衝突的延續，全球能源、供應鏈與軍事觀察的競賽仍在持續。相關發展方向仍待後續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播