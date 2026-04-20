沒發一槍一彈！分析：伊朗戰爭外溢 中國在「這幾個層面」受益

美國海軍伯克級驅逐艦發射戰斧飛彈，針對伊朗境內目標進行打擊。美軍近期因中東衝突消耗大量精準彈藥，分析指出這同時為外界提供觀察美軍戰術的窗口，並在能源與供應鏈等層面牽動印太地區的戰略配置。（圖擷取自美國中央司令部X平台）

美國在中東針對伊朗的軍事行動持續升高之際，外媒分析指出，這場戰爭的影響正全面外溢。儘管美軍在戰場上維持優勢，但相關發展使能源、供應鏈與軍事觀察等多個層面出現變化，中國亦被部分分析視為主要受益者之一。

根據《Axios》分析報導，美軍為了應對中東戰局，已消耗高達80%的JASSM-ER（聯合空對面遙攻飛彈增程型）匿蹤巡弋飛彈庫存，並大幅消耗戰斧飛彈與愛國者攔截系統。報導指出，這不僅迫使美方從太平洋地區抽調庫存，同時也被認為提供外界觀察現代作戰樣態的窗口。

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這場衝突被形容為一場近距離的戰術觀察機會。報導指出，中國得以觀察美軍在實戰中的作戰方式，包括美軍如何運用人工智慧（AI）進行目標鎖定、航艦戰鬥群的輪替調度，以及低成本伊朗製無人機如何消耗高價攔截系統。

分析指出，這類數據與實戰經驗成為重要參考標的，有助於理解現代戰場的運作模式，並針對防禦機制進行模擬。

在能源領域，荷姆茲海峽的衝突風險促使各國加速能源轉型。報導指出，中國目前擁有全球超過70%的太陽能、風能與電池供應鏈，隨著全球對能源自主需求提升，北京進一步鞏固其在綠能體系中的角色。

此外，美軍精準武器導引系統高度依賴稀土材料。報導指出，中國掌控全球約90%的稀土分離與磁鐵製造，隨著美軍武器庫存持續消耗，這類國防供應鏈的依賴風險正顯著升高。

戰略部署牽動印太 後續效應仍待評估

這類影響並不代表美軍的戰略優勢已消失。分析指出，美軍在中東的投入雖有其戰術必要，但也同時考驗其資源分配的彈性。當美方的決策重心集中於中東，美軍在印太地區的戰略配置也隨之受到牽動。

報導指出，隨著衝突的延續，全球能源、供應鏈與軍事觀察的競賽仍在持續。相關發展方向仍待後續觀察。

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